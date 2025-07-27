Турцию охватили лесные пожары: погибли по меньшей мере 13 человек, автомагистраль Бурса-Анкара перекрыта

Турцию охватили многочисленные лесные пожары, уже погибло по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Тurkiye Тoday, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сильный ветер вызвал быстрое распространение огня, который достиг района Карахидир. Власти были вынуждены закрыть автомагистраль Бурса-Анкара между Кестелем и Гюрсу для движения транспорта в направлении столицы страны. Водителей перенаправляют на альтернативные маршруты, поскольку пламя приближается к жилым районам.

Пожар осветил ночное небо ярко-красным пламенем, которое видно из многих частей города. Дороги вокруг зоны пожара были закрыты, чтобы предотвратить доступ гражданских лиц и обеспечить безопасность - говорится в сообщении.

Во время пожара служебные автомобили губернатора и мэра Гюрсу были заблокированы пламенем, но их вовремя спасли водители.

Муниципалитет Бурсы опубликовал предупреждение о пепле, вызванном лесными пожарами. Гражданам было рекомендовано держать окна и двери закрытыми и не выходить на улицу без необходимости.

Контекст

Накануне жара рекордного масштаба накрыла Турцию. Так, в городе Силопи зафиксировали самую высокую температуру в истории Европы - +50,5°C.

Напомним

На днях на Кипре лесной пожар в районе Лимассол привел к гибели двух человек и уничтожению десятков домов. Выгорело около 100 квадратных километров.

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