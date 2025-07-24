Лісова пожежа на Кіпрі забрала життя двох людей, оголошено евакуацію

Лісова пожежа на Кіпрі призвела до загибелі двох людей, десятки будинків згоріли, що змусило владу віддати наказ про евакуацію на середземноморському острові, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Пожежа спалахнула в районі Лімассол на півдні острова в середу. Іспанія направила два пожежні літаки на допомогу Кіпру, допомогу надає також Йорданія.

Наразі вигоріло близько 100 квадратних кілометрів, і понад десяток літаків невдовзі допомагатимуть пожежникам контролювати спалахи в лісових районах, повідомив речник пожежної служби Андреас Кеттіс державному інформаційному агентству Кіпру.

За даними місцевої метеорологічної служби, температура у внутрішніх районах Кіпру в четвер підніметься до 44°C.

Доповнення

Лісові пожежі завжди вражали Кіпр, Грецію та східне Середземномор'я, але тепер вони стали майже постійною літньою загрозою, на тлі того, як зміна клімату створює більш екстремальні погодні умови.