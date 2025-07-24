Лесной пожар на Кипре унес жизни двух человек, объявлена эвакуация

Лесной пожар на Кипре привел к гибели двух человек, десятки домов сгорели, что заставило власти отдать приказ об эвакуации на средиземноморском острове, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Пожар вспыхнул в районе Лимассол на юге острова в среду. Испания направила два пожарных самолета на помощь Кипру, помощь оказывает также Иордания.

Сейчас выгорело около 100 квадратных километров, и более десятка самолетов вскоре будут помогать пожарным контролировать вспышки в лесных районах, сообщил представитель пожарной службы Андреас Кеттис государственному информационному агентству Кипра.

По данным местной метеорологической службы, температура во внутренних районах Кипра в четверг поднимется до 44°C.

Дополнение

Лесные пожары всегда поражали Кипр, Грецию и восточное Средиземноморье, но теперь они стали почти постоянной летней угрозой, на фоне того, как изменение климата создает более экстремальные погодные условия.