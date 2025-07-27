Туреччину охопили лісові пожежі: загинуло щонайменше 13 людей, автомагістраль Бурса-Анкара перекрита

Туреччина охопили численниі лісові пожежі, вже загинуло щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Тurkiye Тoday, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Влада була вимушена закрити автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку столиці країни. Водіїв перенаправляють на альтернативні маршрути, оскільки полум'я наближається до житлових районів.

Пожежа освітила нічне небо яскраво-червоним полум'ям, яке видно з багатьох частин міста. Дороги навколо зони пожежі були закриті, щоб запобігти доступу цивільних осіб та забезпечити безпеку - йдеться у повідомленні.

Під час пожежі службові автомобілі губернатора та мера Гюрсу були заблоковані полум'ям, але їх вчасно врятували водії.

Муніципалітет Бурси опублікував попередження про попіл, спричинений лісовими пожежами. Громадянам було рекомендовано тримати вікна та двері зачиненими та не виходити на вулицю без необхідності.

Контекст

Напередодні спека рекордного масштабу накрила Туреччину. Так, у місті Сілопі зафіксували найвищу температуру в історії Європи - +50,5°C.

Нагадаємо

Днями на Кіпрі лісова пожежа в районі Лімассол призвела до загибелі двох людей та знищення десятків будинків. Вигоріло близько 100 квадратних кілометрів.

164 природних пожеж сталося в Україні за добу: чоловік ледь не загинув на Львівщині