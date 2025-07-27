Турция установила новый температурный рекорд Европы: 50,5 °C зафиксировано в провинции Ширнак

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
Эксклюзив
10:16 • 548 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
06:57 • 12218 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 28651 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 41263 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 47459 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 185706 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 77833 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 70697 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 120432 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42897 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
0м/с
68%
747мм
Популярные новости
"Азбука победы": россияне разработали интерактивное пособие для первоклассников на оккупированных территориях27 июля, 00:54 • 9270 просмотра
На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США27 июля, 02:34 • 3506 просмотра
Нападение с ножом в супермаркете в Мичигане: ранены 11 человек27 июля, 03:02 • 4076 просмотра
Прогноз погоды: Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара27 июля, 04:12 • 11473 просмотра
Спецпредставитель Трампа стремится к миру в Украине и на Ближнем Востоке: Виткофф озвучил условия07:29 • 6182 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 185710 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 120436 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 166265 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 138994 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 158770 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Иван Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 15549 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 18061 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 17478 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 18650 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 261500 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

Турция установила новый температурный рекорд Европы: 50,5 °C зафиксировано в провинции Ширнак

Киев • УНН

 • 816 просмотра

В юго-восточной провинции Ширнак в Турции зафиксирован новый температурный рекорд для континентальной Европы — 50,5 °C, что превысило предыдущий максимум в 48,8 °C, установленный на Сицилии в 2021 году. Экстремальная жара охватила 31 провинцию Турции, где температура значительно превышает сезонную норму.

Турция установила новый температурный рекорд Европы: 50,5 °C зафиксировано в провинции Ширнак

В юго-восточной провинции Ширнак в Турции зафиксирован новый температурный рекорд для континентальной Европы - 50,5 °C. Этот показатель превысил предыдущий максимум в 48,8 °C, установленный на Сицилии в 2021 году. Экстремальная жара охватила 31 провинцию Турции, где температура значительно превышает сезонную норму. Об этом пишет УНН со ссылкой на Turkiye Today.

Детали

Согласно данным Государственной метеорологической службы Турции, "в пятницу температура в юго-восточной провинции Ширнак была зафиксирована на уровне 50,5 градусов Цельсия (122,9 градуса по Фаренгейту)".

Рекордная температура, как указано, была измерена в районе Силопи провинции Ширнак. Этот показатель превысил предыдущий континентальный европейский рекорд в 48,8 градуса Цельсия, установленный на Сицилии, Италия, в августе 2021 года.

Часть страны входит в VI регион ВМО (Европа), который также охватывает Израиль, Сирию, части Кавказа и даже Гренландию. Поэтому чрезвычайная температура, зафиксированная в Ширнаке, формально классифицируется как европейский рекорд.

Также температура превысила отметку в 40°C сразу в 31 провинции. В отдельных регионах, в частности на юго-востоке - в Шанлыурфе, Мардине, Диярбакыре, а также на побережье в Анталии, Измире и Мугле, жара достигала критических значений. Температурные показатели во многих местах были на 6–12 градусов выше сезонной нормы.

По данным ВМО, новые температурные экстремумы - не просто отдельные случаи. Они являются частью глобальной тенденции к росту температур вследствие изменения климата. Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы стоит ожидать еще более высоких значений - как в Турции, так и в других частях Европы.

Ранее в течение нескольких десятилетий абсолютный температурный рекорд в Европе (48°C) принадлежал греческим городам Афины и Элефсина. Он был установлен 10 июля 1977 года. Но этому рекорду не хватало независимой верификации со стороны ВМО, что отличает его от нового турецкого показателя.

Дополнение

Турцию охватили многочисленные лесные пожары, вызванные сильным ветром, что привело к закрытию автомагистрали Бурса-Анкара. Погибло по меньшей мере 13 человек, пламя приближается к жилым районам, власти рекомендуют гражданам оставаться дома из-за пепла.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда
Гренландия
Израиль
Сицилия
Афины
Сирия
Италия
Анкара
Турция
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9