Турция установила новый температурный рекорд Европы: 50,5 °C зафиксировано в провинции Ширнак

В юго-восточной провинции Ширнак в Турции зафиксирован новый температурный рекорд для континентальной Европы - 50,5 °C. Этот показатель превысил предыдущий максимум в 48,8 °C, установленный на Сицилии в 2021 году. Экстремальная жара охватила 31 провинцию Турции, где температура значительно превышает сезонную норму. Об этом пишет УНН со ссылкой на Turkiye Today.

Детали

Согласно данным Государственной метеорологической службы Турции, "в пятницу температура в юго-восточной провинции Ширнак была зафиксирована на уровне 50,5 градусов Цельсия (122,9 градуса по Фаренгейту)".

Рекордная температура, как указано, была измерена в районе Силопи провинции Ширнак. Этот показатель превысил предыдущий континентальный европейский рекорд в 48,8 градуса Цельсия, установленный на Сицилии, Италия, в августе 2021 года.

Часть страны входит в VI регион ВМО (Европа), который также охватывает Израиль, Сирию, части Кавказа и даже Гренландию. Поэтому чрезвычайная температура, зафиксированная в Ширнаке, формально классифицируется как европейский рекорд.

Также температура превысила отметку в 40°C сразу в 31 провинции. В отдельных регионах, в частности на юго-востоке - в Шанлыурфе, Мардине, Диярбакыре, а также на побережье в Анталии, Измире и Мугле, жара достигала критических значений. Температурные показатели во многих местах были на 6–12 градусов выше сезонной нормы.

По данным ВМО, новые температурные экстремумы - не просто отдельные случаи. Они являются частью глобальной тенденции к росту температур вследствие изменения климата. Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы стоит ожидать еще более высоких значений - как в Турции, так и в других частях Европы.

Ранее в течение нескольких десятилетий абсолютный температурный рекорд в Европе (48°C) принадлежал греческим городам Афины и Элефсина. Он был установлен 10 июля 1977 года. Но этому рекорду не хватало независимой верификации со стороны ВМО, что отличает его от нового турецкого показателя.

Дополнение

Турцию охватили многочисленные лесные пожары, вызванные сильным ветром, что привело к закрытию автомагистрали Бурса-Анкара. Погибло по меньшей мере 13 человек, пламя приближается к жилым районам, власти рекомендуют гражданам оставаться дома из-за пепла.