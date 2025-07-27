Туреччина встановила новий температурний рекорд Європи: 50,5 °C зафіксовано в провінції Шірнак

У південно-східній провінції Шірнак у Туреччині зафіксовано новий температурний рекорд для континентальної Європи - 50,5 °C. Цей показник перевищив попередній максимум у 48,8 °C, встановлений на Сицилії у 2021 році. Екстремальна спека охопила 31 провінцію Туреччини, де температура значно перевищує сезонну норму. Про це пише УНН з посиланням на Turkiye Today.

Деталі

Згідно з даними Державної метеорологічної служби Туреччини, "у п'ятницю температура в південно-східній провінції Шірнак була зафіксована на рівні 50,5 градусів Цельсія (122,9 градуса за Фаренгейтом)".

Рекордну температуру як вказано було виміряно в районі Сілопі провінції Шірнак. Цей показник перевищив попередній континентальний європейський рекорд у 48,8 градуса Цельсія, встановлений на Сицилії, Італія, у серпні 2021 року.

Частина країни входить до VI регіону ВМО (Європа), який також охоплює Ізраїль, Сирію, частини Кавказу та навіть Гренландію. Тому надзвичайна температура, зафіксована в Шірнаку, формально класифікується як європейський рекорд.

Також температура перевищила позначку у 40°C одразу в 31 провінції. В окремих регіонах, зокрема на південному сході - у Шанлиурфі, Мардіні, Діярбакирі, а також на узбережжі в Анталії, Ізмірі та Муглі, спека досягала критичних значень. Температурні показники в багатьох місцях були на 6–12 градусів вищими за сезонну норму.

За даними ВМО, нові температурні екстремуми - не просто окремі випадки. Вони є частиною глобальної тенденції до зростання температур унаслідок зміни клімату. Експерти попереджають, що в найближчі роки варто очікувати ще вищих значень - як у Туреччині, так і в інших частинах Європи.

Раніше протягом кількох десятиліть абсолютний температурний рекорд у Європі (48°C) належав грецьким містам Афіни та Елефсіна. Його було встановлено 10 липня 1977 року. Але цьому рекорду бракувало незалежної верифікації з боку ВМО, що відрізняє його від нового турецького показника.

Доповнення

Туреччину охопили численні лісові пожежі, спричинені сильним вітром, що призвело до закриття автомагістралі Бурса-Анкара. Загинуло щонайменше 13 людей, полум'я наближається до житлових районів, влада рекомендує громадянам залишатися вдома через попіл.