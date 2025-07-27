Туреччина встановила новий температурний рекорд Європи: 50,5 °C зафіксовано в провінції Шірнак

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
Ексклюзив
10:16 • 2702 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
06:57 • 14819 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 29519 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 42054 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 48073 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 74158 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 186326 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 77866 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 70716 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 120940 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.2м/с
56%
747мм
Популярнi новини
"Азбука побєди": росіяни розробили інтерактивний посібник для першокласників на окупованих територіях27 липня, 00:54 • 10167 перегляди
На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США27 липня, 02:34 • 4596 перегляди
Атака з ножем у супермаркеті в Мічигані: поранено 11 людей27 липня, 03:02 • 5168 перегляди
Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека27 липня, 04:12 • 12061 перегляди
Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови07:29 • 7390 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 186326 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 120940 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 166722 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 139385 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 159178 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Грузія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 15807 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 18383 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 17723 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 18877 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 261707 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

Туреччина встановила новий температурний рекорд Європи: 50,5 °C зафіксовано в провінції Шірнак

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

У південно-східній провінції Шірнак у Туреччині зафіксовано новий температурний рекорд для континентальної Європи — 50,5 °C, що перевищив попередній максимум у 48,8 °C, встановлений на Сицилії у 2021 році. Екстремальна спека охопила 31 провінцію Туреччини, де температура значно перевищує сезонну норму.

Туреччина встановила новий температурний рекорд Європи: 50,5 °C зафіксовано в провінції Шірнак

У південно-східній провінції Шірнак у Туреччині зафіксовано новий температурний рекорд для континентальної Європи - 50,5 °C. Цей показник перевищив попередній максимум у 48,8 °C, встановлений на Сицилії у 2021 році. Екстремальна спека охопила 31 провінцію Туреччини, де температура значно перевищує сезонну норму. Про це пише УНН з посиланням на Turkiye Today.

Деталі

Згідно з даними Державної метеорологічної служби Туреччини, "у п'ятницю температура в південно-східній провінції Шірнак була зафіксована на рівні 50,5 градусів Цельсія (122,9 градуса за Фаренгейтом)".

Рекордну температуру як вказано було виміряно в районі Сілопі провінції Шірнак. Цей показник перевищив попередній континентальний європейський рекорд у 48,8 градуса Цельсія, встановлений на Сицилії, Італія, у серпні 2021 року.

Частина країни входить до VI регіону ВМО (Європа), який також охоплює Ізраїль, Сирію, частини Кавказу та навіть Гренландію. Тому надзвичайна температура, зафіксована в Шірнаку, формально класифікується як європейський рекорд.

Також температура перевищила позначку у 40°C одразу в 31 провінції. В окремих регіонах, зокрема на південному сході - у Шанлиурфі, Мардіні, Діярбакирі, а також на узбережжі в Анталії, Ізмірі та Муглі, спека досягала критичних значень. Температурні показники в багатьох місцях були на 6–12 градусів вищими за сезонну норму.

За даними ВМО, нові температурні екстремуми - не просто окремі випадки. Вони є частиною глобальної тенденції до зростання температур унаслідок зміни клімату. Експерти попереджають, що в найближчі роки варто очікувати ще вищих значень - як у Туреччині, так і в інших частинах Європи.

Раніше протягом кількох десятиліть абсолютний температурний рекорд у Європі (48°C) належав грецьким містам Афіни та Елефсіна. Його було встановлено 10 липня 1977 року. Але цьому рекорду бракувало незалежної верифікації з боку ВМО, що відрізняє його від нового турецького показника.

Доповнення

Туреччину охопили численні лісові пожежі, спричинені сильним вітром, що призвело до закриття автомагістралі Бурса-Анкара. Загинуло щонайменше 13 людей, полум'я наближається до житлових районів, влада рекомендує громадянам залишатися вдома через попіл.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуПогода та довкілля
Ґренландія
Ізраїль
Сицилія
Афіни
Сирія
Італія
Анкара
Туреччина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9