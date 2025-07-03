На Крите бушуют лесные пожары: сотни эвакуированных, ветер затрудняет тушение

Крупный лесной пожар, вспыхнувший во вторник на греческом острове Крит, продолжал бросать вызов усилиям пожарных по тушению в четверг утром и привел к эвакуации сотен жителей и туристов, пишет УНН со ссылкой на eKathimerini.

Детали

Пожар, начавшийся в горах близ Иерапетры в регионе Ласити, разделился на три основных фронта, развивающихся под воздействием штормовых ветров. По данным пожарной службы, активные фронты сейчас сосредоточены вблизи Фермы, Ахлии и Схинокапсалы.

Экстренные оповещения были выданы через систему 112, и власти эвакуировали сотни жителей и туристов из пострадавших населенных пунктов, включая Агию Фотию, Галини и Куцунари. Туристов, отдыхавших в этих районах, переселили в отели в незатронутых частях региона, а другие провели ночь в местном крытом спортивном комплексе в Иерапетре. По словам властей, некоторые покинули Крит на лодках, пишет Reuters.

"Это очень сложная ситуация. Пожар очень трудно сдержать. Сейчас они не могут его сдержать, - сказал Associated Press Нектариос Пападакис, сотрудник гражданской защиты региональных властей. - Туристы, которых эвакуировали, чувствуют себя хорошо".

Службы экстренной помощи сообщили, что нескольких человек доставили в больницу с респираторными проблемами.

"Три поселения были эвакуированы, и более 1000 человек покинули свои дома. Некоторых доставили в медицинские центры с респираторными проблемами", - сказал заместитель губернатора по гражданской защите Крита Георгий Цапакос общественному вещателю ERT.

Наземные и воздушные пожарные подразделения задействованы в масштабных усилиях по локализации пламени, подкрепление прибывает из Афин. Однако, несмотря на увеличение количества личного состава и техники на местах, усилия осложняются сильным ветром и пересеченной местностью региона. Местные власти, волонтеры и муниципальные бригады присоединились к операции, используя цистерны с водой, бульдозеры и землеройную технику.

Представитель пожарной бригады Вассилис Ватракояннис сообщил, что "в этом районе порывы ветра, некоторые из которых достигают 9 баллов по шкале Бофорта, что провоцирует повторное возгорание и препятствует тушению пожаров".

Июль, как правило, самый сложный месяц пожарного сезона из-за высоких температур и сильных ветров, сказал он.

Под воздействием штормового ветра пламя достигло домов и отелей, сообщили пожарная бригада и местные чиновники, пишет Reuters.

"Ветер все еще очень сильный, а пожар интенсивный, - сказал заместитель губернатора Ласити Яннис Андрулакис телекомпании ERT в четверг утром. - Ночью, с наземной воздушной поддержкой, все наши усилия были сосредоточены на спасении как можно большего количества домов".

Андрулакис сказал, что еще рано оценивать, сколько домов могло быть потеряно, но добавил, что координация с местными органами власти и пожарной службой продолжается, чтобы определить полный масштаб ущерба.

Регион также пострадал от масштабных перебоев с электроснабжением и связью. "У нас не было электричества в течение всей ночи, - сказал Андрулакис. - В большинстве районов у нас даже не было мобильного сигнала".

Дополнение

Греция и другие страны Средиземноморья находятся в районе, который ученые называют "горячей точкой лесных пожаров" - пожары здесь распространены в течение жаркого и сухого лета. По словам властей, в последние годы они стали более разрушительными из-за быстрого изменения климата.

Этим летом тысячи людей бежали от лесных пожаров в Турции, а по меньшей мере восемь человек погибли в результате жары в Европе, пишет Reuters.

В Турции второй день борются с лесными пожарами