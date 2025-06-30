Пожарные в Турции второй день борются с лесными пожарами, бушующими в провинции Измир на западе страны на фоне сильного ветра, сообщили в понедельник министр лесного хозяйства и местные СМИ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лесные пожары в районах Куюджак и Доганбей в Измире ночью разгорелись из-за ветра, достигавшего 40-50 км/ч, и четыре деревни и два района были эвакуированы, сказал министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

Вертолеты, пожарные самолеты и другие транспортные средства, а также более тысячи человек пытались потушить пожары, сказал Юмаклы журналистам в Измире.

На кадрах СМИ видно, как команды используют тракторы с прицепами для воды и вертолеты, перевозящие воду, а дым клубится над холмами с обугленными деревьями.

Дополнение

Прибрежные регионы Турции в последние годы пострадали от лесных пожаров, на фоне того, как лето стало жарче и суше, что ученые связывают с изменением климата.

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