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У Туреччині другий день борються з лісовими пожежами

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Міністр лісового господарства Туреччини повідомив, що лісові пожежі в провінції Ізмір вирують вже другий день. Сильний вітер ускладнює гасіння, є евакуйовані населені пункти.

У Туреччині другий день борються з лісовими пожежами

Пожежники в Туреччині другий день борються з лісовими пожежами, що вирують у провінції Ізмір на заході країни на тлі сильного вітру, повідомили в понеділок міністр лісового господарства та місцеві ЗМІ, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Лісові пожежі в районах Куючак та Доганбей в Ізмірі вночі розгорілися через вітер, що досягав 40-50 км/год, і чотири села та два райони були евакуйовані, сказав міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі.

Вертольоти, пожежні літаки та інші транспортні засоби, а також понад тисяча людей намагалися загасити пожежі, сказав Юмаклі журналістам в Ізмірі.

На кадрах ЗМІ видно, як команди використовують трактори з причепами для води та вертольоти, що перевозять воду, а дим клубочиться над пагорбами з обвугленими деревами.

Доповнення

Прибережні регіони Туреччини останніми роками постраждали від лісових пожеж, на тлі того, як літо стало спекотнішим і сухішим, що вчені пов'язують зі зміною клімату.

Європа знемагає від ранньої літньої спеки, яка б'є рекорди30.06.25, 08:22 • 2160 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуПогода та довкілля
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