У Туреччині другий день борються з лісовими пожежами
Київ • УНН
Міністр лісового господарства Туреччини повідомив, що лісові пожежі в провінції Ізмір вирують вже другий день. Сильний вітер ускладнює гасіння, є евакуйовані населені пункти.
Пожежники в Туреччині другий день борються з лісовими пожежами, що вирують у провінції Ізмір на заході країни на тлі сильного вітру, повідомили в понеділок міністр лісового господарства та місцеві ЗМІ, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Лісові пожежі в районах Куючак та Доганбей в Ізмірі вночі розгорілися через вітер, що досягав 40-50 км/год, і чотири села та два райони були евакуйовані, сказав міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі.
Вертольоти, пожежні літаки та інші транспортні засоби, а також понад тисяча людей намагалися загасити пожежі, сказав Юмаклі журналістам в Ізмірі.
На кадрах ЗМІ видно, як команди використовують трактори з причепами для води та вертольоти, що перевозять воду, а дим клубочиться над пагорбами з обвугленими деревами.
Доповнення
Прибережні регіони Туреччини останніми роками постраждали від лісових пожеж, на тлі того, як літо стало спекотнішим і сухішим, що вчені пов'язують зі зміною клімату.
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