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На Криті вирують лісові пожежі: сотні евакуйованих, вітер ускладнює гасіння

Київ • УНН

 • 557 перегляди

На грецькому острові Крит вирує масштабна лісова пожежа, що призвела до евакуації сотень жителів та туристів. Сильний вітер ускладнює зусилля пожежників, а кілька людей госпіталізовано з респіраторними проблемами.

На Криті вирують лісові пожежі: сотні евакуйованих, вітер ускладнює гасіння

Велика лісова пожежа, що спалахнула у вівторок на грецькому острові Крит, продовжувала кидати виклик зусиллям із гасіння пожежників у четвер вранці та призвела до евакуації сотень жителів та туристів, пише УНН з посиланням на eKathimerini.

Деталі

Пожежа, яка почалася в горах поблизу Ієрапетри в регіоні Ласіті, розділилася на три основні фронти, що розвиваються під впливом штормових вітрів. За даними пожежної служби, активні фронти зараз зосереджені поблизу Ферми, Ахлії та Схінокапсали.

Екстрені сповіщення були видані через систему 112, і влада евакуювала сотні жителів та туристів з постраждалих населених пунктів, включаючи Агію Фотію, Галіні та Куцунарі. Туристів, які відпочивали в цих районах, переселили до готелів у неуражених частинах регіону, а інші провели ніч у місцевому критому спортивному комплексі в Ієрапетрі. За словами влади, деякі покинули Крит на човнах, пише Reuters.

"Це дуже складна ситуація. Пожежу дуже важко стримати. Зараз вони не можуть її стримати, - сказав Associated Press Нектаріос Пападакіс, співробітник цивільного захисту регіональної влади. - Туристи, яких евакуювали, почуваються добре".

Служби екстреної допомоги повідомили, що кількох людей доставили до лікарні з респіраторними проблемами.

"Три поселення були евакуйовані, і понад 1000 людей покинули свої домівки. Деяких доставили до медичних центрів з респіраторними проблемами", - сказав заступник губернатора по цивільному захисту Криту Георгій Цапакос громадському мовнику ERT.

Наземні та повітряні пожежні підрозділи залучені до масштабних зусиль з локалізації полум’я, підкріплення прибуває з Афін. Однак, попри збільшення кількості особового складу та техніки на місцях, зусилля ускладнюються сильним вітром та пересіченою місцевістю регіону. Місцева влада, волонтери та муніципальні бригади приєдналися до операції, використовуючи цистерни з водою, бульдозери та землерийну техніку.

Речник пожежної бригади Вассіліс Ватракоянніс повідомив, що "у цьому районі пориви вітру, деякі з яких сягають 9 балів за шкалою Бофорта, що провокує повторне спалахування та перешкоджає гасінню пожеж".

Липень, як правило, найскладніший місяць пожежного сезону через високі температури та сильні вітри, сказав він.

Під впливом штормового вітру полум'я досягло будинків та готелів, повідомили пожежна бригада та місцеві чиновники, пише Reuters.

"Вітер все ще дуже сильний, а пожежа інтенсивна, - сказав заступник губернатора Ласіті Янніс Андрулакіс телекомпанії ERT у четвер вранці. - Уночі, з наземною повітряною підтримкою, усі наші зусилля були зосереджені на порятунку якомога більшої кількості будинків".

Андрулакіс сказав, що ще зарано оцінювати, скільки будинків могло бути втрачено, але додав, що координація з місцевими органами влади та пожежною службою триває, щоб визначити повний масштаб збитків.

Регіон також постраждав від масштабних перебоїв з електропостачанням та зв'язком. "У нас не було електрики протягом усієї ночі, - сказав Андрулакіс. - У більшості районів у нас навіть не було мобільного сигналу".

Доповнення

Греція та інші країни Середземномор'я знаходяться в районі, який вчені називають "гарячою точкою лісових пожеж" – пожежі тут поширені протягом спекотного та сухого літа. За словами влади, останніми роками вони стали більш руйнівними через швидку зміну клімату.

Цього літа тисячі людей втекли від лісових пожеж у Туреччині, а щонайменше вісім людей загинули внаслідок спеки в Європі, пише Reuters.

У Туреччині другий день борються з лісовими пожежами30.06.25, 13:03 • 1610 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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