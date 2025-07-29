Пекельна спека охопила Португалію: країна бореться з трьома масштабними лісовими пожежами

Понад 1300 пожежників та десятки літаків борються з трьома масштабними лісовими пожежами в Португалії. Через тривалу спеку та посуху в країні оголошено червоний рівень небезпеки. Найбільше постраждав район Ароука, де евакуйовано жителів і закрито туристичні маршрути.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Понад 1300 пожежників за підтримки десятка літаків з водяним бомбардуванням боролися з трьома великими лісовими пожежами в центральній та північній Португалії у вівторок, після чого влада оголосила більшу частину країни у стан червоної пожежної небезпеки через тижні спекотної погоди - ідеться у публікації.

Як вказано, у районі Ароука, приблизно за 300 км на північ від Лісабона, де з понеділка вирує найбільша пожежа, служба цивільного захисту евакуювала кілька десятків жителів з їхніх домівок та закрила стежки Пассадікус-ду-Пайва.

Відчайдушно бачити це... нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка з повітря – сказав Рафаель Соареш, мешканець села Канелас.

Він звинуватив у пожежах посухи, пов'язані зі зміною клімату, через які ліси цього регіону повністю висохли.

Далі на північ, у національному парку Пенеда-Герес поблизу іспанського кордону з суботи вирує лісова пожежа, огортаючи сусідні села густим димом, що кілька разів призвело до наказів мешканцям залишатися вдома.

Іспанія направила кілька літаків з водяними бомбами, щоб допомогти контролювати полум'я в цьому районі.

Також у вівторок рано вранці в іспанському регіоні Кастилія-і-Леон вирували три лісові пожежі, найсильніша з яких була поблизу Авіли, приблизно за 100 км на захід від Мадрида. Мешканцям міста Момбельтран було наказано залишатися вдома через дим.

Доповнення

Спекотне й посушливе літо - звичне для Середземномор’я, однак останніми роками зростання температур і дедалі потужніші хвилі спеки призводять до масштабніших та руйнівніших лісових пожеж. Лише за останні тижні в Туреччині зафіксовано десятки загорянь, спричинених аномальною спекою.

Раніше УНН писав, що лісові пожежі продовжують вирувати в Греції та Туреччині, де зафіксовано найвищу температуру в історії. У Туреччині троє волонтерів загинули внаслідок аварії з водовозом під час гасіння пожежі в Кестелі.