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У Португалії пожежа "під контролем", втім рятувальники готові до повторного спалаху, на тлі різкої спеки

Київ • УНН

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Масштабну пожежу в муніципалітеті Понте-да-Барка, що знищила майже 4800 гектарів, стабілізовано. Рятувальники залишаються в підвищеній готовності через прогнозоване різке підвищення температури.

У Португалії пожежа "під контролем", втім рятувальники готові до повторного спалаху, на тлі різкої спеки

Пожежу, яка спустошила майже 4800 гектарів у португальскому муніципалітеті Понте-да-Барка наразі стабілізовано.  Водночас синоптики прогнозують материковій Португалії різке підвищення температури, тож рятувальники мають перебувати в стані підвищеної готовності, передає УНН із посиланням на EFE та Rádio e Televisão de Portugal.

Деталі

Португальська влада визначила, що пожежа, яка спалахнула тиждень тому в районі Понте-да-Барка, "під контролем". На даний момент військові працюють над тим, щоб запобігти її повторному виникненню. Зазначається, що на місці події зараз працюють 499 пожежників у супроводі 157 наземних та чотирьох повітряних рятувальників, щоб запобігти подальшому поширенню вогню на Понте-да-Барка.

Рятувальники мають також залишатися в стані готовності до наступного четверга через різке підвищення температури та пов'язаний з цим ризик пожеж.

Довідка

Пожежа в районі Понте-да-Барка знищила майже 4800 гектарів та вразила понад 40 кілометрів доріг.

Кілька карт, що детально описують хід пожежі з моменту її початку минулої суботи ввечері, були доступні на веб-сайті Copernicus EMS.

Національне управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Португалії (ANEPC) повідомило в п'ятницю, що пожежа була стабілізована за останні години пожежниками.

Нагадаємо

Європу охопили лісові пожежі, рекордна спека та шторми. У Португалії зафіксовано 284 смерті від перегріву, а в інших країнах — масштабні руйнування та паралізована інфраструктура.

Пекельна спека охопила Португалію: країна бореться з трьома масштабними лісовими пожежами29.07.25, 17:53 • 4000 переглядiв

Ігор Тележніков

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Португалія