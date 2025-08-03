У Португалії пожежа "під контролем", втім рятувальники готові до повторного спалаху, на тлі різкої спеки
Київ • УНН
Масштабну пожежу в муніципалітеті Понте-да-Барка, що знищила майже 4800 гектарів, стабілізовано. Рятувальники залишаються в підвищеній готовності через прогнозоване різке підвищення температури.
Пожежу, яка спустошила майже 4800 гектарів у португальскому муніципалітеті Понте-да-Барка наразі стабілізовано. Водночас синоптики прогнозують материковій Португалії різке підвищення температури, тож рятувальники мають перебувати в стані підвищеної готовності, передає УНН із посиланням на EFE та Rádio e Televisão de Portugal.
Деталі
Португальська влада визначила, що пожежа, яка спалахнула тиждень тому в районі Понте-да-Барка, "під контролем". На даний момент військові працюють над тим, щоб запобігти її повторному виникненню. Зазначається, що на місці події зараз працюють 499 пожежників у супроводі 157 наземних та чотирьох повітряних рятувальників, щоб запобігти подальшому поширенню вогню на Понте-да-Барка.
Рятувальники мають також залишатися в стані готовності до наступного четверга через різке підвищення температури та пов'язаний з цим ризик пожеж.
Довідка
Пожежа в районі Понте-да-Барка знищила майже 4800 гектарів та вразила понад 40 кілометрів доріг.
Кілька карт, що детально описують хід пожежі з моменту її початку минулої суботи ввечері, були доступні на веб-сайті Copernicus EMS.
Національне управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Португалії (ANEPC) повідомило в п'ятницю, що пожежа була стабілізована за останні години пожежниками.
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