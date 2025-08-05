В Японии вспыхнул пожар на фестивале фейерверков
Киев • УНН
На фестивале фейерверков в Йокогаме загорелись две баржи, вызвав хаос. Пятеро рабочих спасены, один получил незначительные травмы.
На фестивале фейерверков на побережье в японском городе Йокогама, близ Токио, в понедельник вечером начался хаос после того, как на баржах для запуска фейерверков вспыхнул пожар, пишет УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Полиция получила звонки от людей, которые сообщили, что две баржи, использовавшиеся для запуска фейерверков, горят. Фестиваль проходил в районе Минатомирай в городе.
Пятеро рабочих прыгнули в море и были спасены. Один из них получил незначительные травмы.
Организатор мероприятия сообщил полиции, что система запуска фейерверков вышла из строя.
По словам представителей города Йокогама, персонал мероприятия пытался остановить систему через минуту после вспышки пожара, но запуски с баржи продолжились. По словам представителей, компьютер системы был запрограммирован на запуск фейерверков в такт музыке.
Береговая охрана Японии сообщила, что пожар потушили во вторник утром, примерно через 15 часов после его вспышки.
Полиция и береговая охрана расследуют инцидент.
Как пишет Reuters, по словам представителей полиции и береговой охраны, на двух из восьми барж-пусковых установок вспыхнул пожар "после того, как на них упал фейерверк".
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