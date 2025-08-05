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У Японії спалахнула пожежа на фестивалі феєрверків

Київ • УНН

 • 134 перегляди

На фестивалі феєрверків у Йокогамі загорілися дві баржі, спричинивши хаос. П'ятеро робітників врятовані, один отримав незначні травми.

У Японії спалахнула пожежа на фестивалі феєрверків

На фестивалі феєрверків на узбережжі у японському місті Йокогама, поблизу Токіо, у понеділок увечері розпочався хаос після того, як на баржах для запуску феєрверків спалахнула пожежа, пише УНН з посиланням на NHK.

Деталі

Поліція отримала дзвінки від людей, які повідомили, що дві баржі, що використовувалися для запуску феєрверків, горять. Фестиваль проходив у районі Мінатомірай у місті.

П'ятеро робітників стрибнули в море та були врятовані. Один з них отримав незначні травми.

Організатор заходу повідомив поліції, що система запуску феєрверків вийшла з ладу.

За словами представників міста Йокогама, персонал заходу намагався зупинити систему через хвилину після спалаху пожежі, але запуски з баржі продовжилися. За словами представників, комп'ютер системи був запрограмований на запуск феєрверків у такт музиці.

Берегова охорона Японії повідомила, що пожежу загасили у вівторок вранці, приблизно через 15 годин після її спалаху.

Поліція та берегова охорона розслідують інцидент.

Як пише Reuters, за словами представників поліції та берегової охорони, на двох із восьми барж-спускових установок спалахнула пожежа "після того, як на них впав феєрверк".

Феєрверк вибухнув на ярмарку в Німеччині: 19 постраждалих, серед них дитина19.07.25, 12:59 • 5024 перегляди

Юлія Шрамко

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Reuters
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