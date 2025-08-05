У Японії спалахнула пожежа на фестивалі феєрверків
Київ • УНН
На фестивалі феєрверків у Йокогамі загорілися дві баржі, спричинивши хаос. П'ятеро робітників врятовані, один отримав незначні травми.
На фестивалі феєрверків на узбережжі у японському місті Йокогама, поблизу Токіо, у понеділок увечері розпочався хаос після того, як на баржах для запуску феєрверків спалахнула пожежа, пише УНН з посиланням на NHK.
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Поліція отримала дзвінки від людей, які повідомили, що дві баржі, що використовувалися для запуску феєрверків, горять. Фестиваль проходив у районі Мінатомірай у місті.
П'ятеро робітників стрибнули в море та були врятовані. Один з них отримав незначні травми.
Організатор заходу повідомив поліції, що система запуску феєрверків вийшла з ладу.
За словами представників міста Йокогама, персонал заходу намагався зупинити систему через хвилину після спалаху пожежі, але запуски з баржі продовжилися. За словами представників, комп'ютер системи був запрограмований на запуск феєрверків у такт музиці.
Берегова охорона Японії повідомила, що пожежу загасили у вівторок вранці, приблизно через 15 годин після її спалаху.
Поліція та берегова охорона розслідують інцидент.
Як пише Reuters, за словами представників поліції та берегової охорони, на двох із восьми барж-спускових установок спалахнула пожежа "після того, як на них впав феєрверк".
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