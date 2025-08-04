Атлантика «перегревается»: побережье США под угрозой трех ураганов
Киев • УНН
Три погодные системы в Атлантике могут превратиться в ураганы, направляющиеся в США. Сезон ураганов 2025 года в Атлантике прогнозируется выше нормы из-за высоких температур океана.
Три погодные системы, бушующие над Атлантикой на этой неделе, могут превратиться в ураганы, направляющиеся в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Национальный центр ураганов предупреждает, - карта "возмущений" погодных систем в Атлантике сейчас выглядит особенно перегруженной. Сейчас уже известно, что сезон ураганов в США идет полным ходом и бьет рекорды. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозировало "сезон ураганов в Атлантике 2025 года, превышающий норму" еще весной 2025 года. Среди причин - более высокие температуры океана.
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По данным NOAA, ожидается от 13 до 19 названных штормов (ветер 39 миль в час или выше).
- 6-10 из них, вероятно, станут ураганами (ветер более 74 миль в час);
- 3-5 могут быть сильными ураганами с ветром более 111 миль в час.
В этом контексте важно вспомнить прошлый год, кульминацией которого стали огромные разрушения, вызванные ураганом "Хелен". Последствия этого урагана привели к смерти сотен людей в октябре 2024 года.
Что является объектом наблюдения и опасности в текущий период
Во-первых, шторм Декстер
Этим летом уже получил официальное предупреждение тропический шторм Декстер.
Например, в понедельник шторм демонстрировал устойчивый ветер со скоростью 45 миль/час. Но ураганы имеют устойчивый ветер со скоростью 74 мили/час, поэтому Декстер пока несколько отошел от этой точки.
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По прогнозам, Декстер теперь "отойдет от побережья США и останется к северу от Бермудских островов".
Вторая опасность - ближе к юго-восточному побережью США
Речь идет о погодной системе, которая имеет "30-процентную вероятность образования циклона в течение 7 дней". Об этом предупреждает NHC.
Прогнозируется, что широкая область низкого давления образуется в течение нескольких дней в нескольких сотнях миль от побережья юго-восточной части Соединенных Штатов. Некоторое постепенное развитие этой системы возможно в середине или второй части недели, поскольку система будет дрейфовать на запад или северо-запад
Третье "возмущение" - самое рискованное
В NHC предупреждают о "50-процентной вероятности образования циклона в течение 7 дней". Сейчас прогнозируется "тропическая волна", которая является типом атмосферной впадины, образованной низким давлением воздуха.
Прогнозируется, что тропическая волна отойдет от западного побережья Африки позже сегодня [в понедельник]. После этого возможно некоторое постепенное развитие волны, и тропическая депрессия может сформироваться в конце этой недели, пока она будет двигаться в целом на запад-северо-запад через центральную тропическую Атлантику
Напомним
Тропический шторм "Випха" вызвал масштабные наводнения и оползни в Таиланде, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, а более 230 тысяч пострадали.
Масштабный пожар в муниципалитете Понте-да-Барка, уничтоживший почти 4800 гектаров, стабилизирован.
На востоке Австралии города оказались под самым толстым слоем снега за десятилетие, что привело к наводнениям, заблокированным транспортным средствам и обесточиванию тысяч домов.