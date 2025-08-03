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У Таїланді шість людей загинули через повені та зсуви, спричинені штормом

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Тропічний шторм "Віпха" спричинив масштабні повені та зсуви в Таїланді, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, а понад 230 тисяч постраждали. Із 21 липня сильні дощі затопили 12 провінцій, переважно на півночі та в центрі країни.

У Таїланді шість людей загинули через повені та зсуви, спричинені штормом

Тропічний шторм "Віпха", який накрив Таїланд наприкінці липня, спричинив масштабні повені та зсуви, що призвели до загибелі щонайменше шістьох людей. Понад 230 тисяч жителів країни постраждали від стихії. Про це інформує Channel News Asia з посиланням на представників служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що з 21 липня сильні дощі затопили 12 провінцій, переважно у північних і центральних регіонах Таїланду. У соцмережах поширюють фото й відео каламутної води, затоплених вулиць, мішків з піском біля домівок і мешканців, які пересуваються на пластикових човнах.

Хоча Таїланд щороку переживає сезон мусонних дощів із травня по жовтень, науковці застерігають: через антропогенну зміну клімату погодні явища стають дедалі потужнішими, що підвищує ризик нищівних повеней.

Зокрема, у 2011 році країна пережила одну з наймасштабніших повеней, яка забрала життя понад 500 людей і зруйнувала мільйони будинків по всій території.

Нагадаємо

Столиця Китаю постраждала від надзвичайно сильних опадів, що спричинило загибель у місті 44 людей, а також зникнення 9. Влада Пекіна визнала прогалини у готовності до екстремальних погодних умов. Загалом, за даними ЗМІ на півночі Китаю загинули близько 60 людей.

Тропічний шторм спричинив смертельні повені у В'єтнамі, понад 3700 будинків затопило24.07.25, 15:20 • 3224 перегляди

Віта Зеленецька

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