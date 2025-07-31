Смертельні дощі в КНР: десятки людей загинули та зникли безвісті, а влада Пекіна визнала неготовність до негоди

Впродовж минулого і поточного тижня столиця Китаю постраждала від надзвичайно сильних опадів. Кількість жертв - багато десятків. Серед зниклих безвісти – місцеві чиновники. У Пекіні визнали "прогалини" в готовності до подібних ексцесів.

Передає УНН із посиланням на Сінг Тао (星島頭條).

У четвер міська влада Пекіна визнала, що не була готова до сильних дощів, які затопили значну частину столиці та навколишні райони у період з 23 по 29 липня. В результаті повеней навколо Пекіну загинули 44 людини. Також дев'ять вважаються зниклими безвісти.

Частини північного Китаю потерпали від смертоносних дощів і повеней з минулого тижня. Ці події змусили евакуювати десятки тисяч людей. Найбільше постраждали сільські передмістя столиці, що збільшило кількість жертв.

Серед зниклих безвісти – місцеві чиновники, які працюють над пошуково-рятувальними операціями. Про це заявив на прес-конференції Ся Ліньмао, головний чиновник Пекіна.

Ся Ліньмао підтвердив, що Пекін постраждав від надзвичайно сильних опадів, які спричинили "значну кількість жертв та (інших) втрат".

Загалом через сильні дощі та повені на півночі Китаю загинуло 60 людей.

Про те, що у Пекіні за минулий тиждень загинуло 44 особи, повідомили у мерії міста на прес-конференції у четвер.

Також висловилися у компартії Китаю. Там визнали прогалини.

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