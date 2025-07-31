Смертельні дощі в КНР: десятки людей загинули та зникли безвісті, а влада Пекіна визнала неготовність до негоди

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
13:18 • 7026 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
12:18 • 13972 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
12:07 • 36771 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
10:55 • 24478 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
10:17 • 32019 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 37944 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 182611 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 225767 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 109973 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 94416 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
62%
746мм
Популярнi новини
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога31 липня, 04:50 • 64398 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС31 липня, 06:16 • 54799 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною31 липня, 06:53 • 74614 перегляди
Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко10:16 • 14945 перегляди
Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітейPhotoVideo11:54 • 12050 перегляди
Публікації
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto14:00 • 1312 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
13:18 • 7026 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 182609 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 225765 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 163963 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Краматорськ
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto14:00 • 1312 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 112643 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 174854 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 231510 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 277547 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
The New York Times
Facebook
МіГ-31

Смертельні дощі в КНР: десятки людей загинули та зникли безвісті, а влада Пекіна визнала неготовність до негоди

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Столиця Китаю постраждала від надзвичайно сильних опадів, що спричинило загибель у місті 44 людей, а також зникнення 9. Влада Пекіна визнала прогалини у готовності до екстремальних погодних умов. Загалом, за даними ЗМІ на півночі Китаю загинули близько 60 людей.

Смертельні дощі в КНР: десятки людей загинули та зникли безвісті, а влада Пекіна визнала неготовність до негоди

Впродовж минулого і поточного тижня столиця Китаю постраждала від надзвичайно сильних опадів. Кількість жертв - багато десятків. Серед зниклих безвісти – місцеві чиновники. У Пекіні визнали "прогалини" в готовності до подібних ексцесів.

Передає УНН із посиланням на Сінг Тао (星島頭條).

Деталі

У четвер міська влада Пекіна визнала, що не була готова до сильних дощів, які затопили значну частину столиці та навколишні райони у період з 23 по 29 липня. В результаті повеней навколо Пекіну загинули 44 людини. Також дев'ять вважаються зниклими безвісти.

Частини північного Китаю потерпали від смертоносних дощів і повеней з минулого тижня. Ці події змусили евакуювати десятки тисяч людей. Найбільше постраждали сільські передмістя столиці, що збільшило кількість жертв.

Серед зниклих безвісти – місцеві чиновники, які працюють над пошуково-рятувальними операціями. Про це заявив на прес-конференції Ся Ліньмао,  головний чиновник Пекіна.

Ся Ліньмао підтвердив, що Пекін постраждав від надзвичайно сильних опадів, які спричинили "значну кількість жертв та (інших) втрат".

Довідка

Загалом через сильні дощі та повені на півночі Китаю загинуло 60 людей. 

Про те, що у Пекіні за минулий тиждень загинуло 44 особи, повідомили у мерії міста на прес-конференції у четвер.

Керівна верхівка визнає проблеми з готовністю запобігти наслідкам негоди

Також висловилися у компартії Китаю. Там визнали прогалини.

Наша здатність прогнозувати та попереджати про екстремальні погодні умови є недостатньою, а плани запобігання стихійним лихам та пом'якшення їх наслідків не були повністю розроблені

- заявив Юй Вейго, голова правлячої Комуністичної партії

Нашого знання про екстремальні погодні умови бракувало. Цей трагічний урок попередив нас, що ставити людей на перше місце, ставити людське життя на перше місце – це більше, ніж просто гасло

- повідомив він.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Пекінське метеорологічне агентство оголосило попередження про зсуви та селі для 10 районів міста після сильних дощів.

У північному Китаї, включаючи Пекін, з 23 по 28 липня випало 543,4 мм опадів, що майже дорівнює річній нормі, спричинивши повені та зсуви. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 38 людей, понад 80 000 були евакуйовані, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Пекін
Китай