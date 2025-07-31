Смертельні дощі в КНР: десятки людей загинули та зникли безвісті, а влада Пекіна визнала неготовність до негоди
Київ • УНН
Столиця Китаю постраждала від надзвичайно сильних опадів, що спричинило загибель у місті 44 людей, а також зникнення 9. Влада Пекіна визнала прогалини у готовності до екстремальних погодних умов. Загалом, за даними ЗМІ на півночі Китаю загинули близько 60 людей.
Впродовж минулого і поточного тижня столиця Китаю постраждала від надзвичайно сильних опадів. Кількість жертв - багато десятків. Серед зниклих безвісти – місцеві чиновники. У Пекіні визнали "прогалини" в готовності до подібних ексцесів.
Передає УНН із посиланням на Сінг Тао (星島頭條).
Деталі
У четвер міська влада Пекіна визнала, що не була готова до сильних дощів, які затопили значну частину столиці та навколишні райони у період з 23 по 29 липня. В результаті повеней навколо Пекіну загинули 44 людини. Також дев'ять вважаються зниклими безвісти.
Частини північного Китаю потерпали від смертоносних дощів і повеней з минулого тижня. Ці події змусили евакуювати десятки тисяч людей. Найбільше постраждали сільські передмістя столиці, що збільшило кількість жертв.
Серед зниклих безвісти – місцеві чиновники, які працюють над пошуково-рятувальними операціями. Про це заявив на прес-конференції Ся Ліньмао, головний чиновник Пекіна.
Ся Ліньмао підтвердив, що Пекін постраждав від надзвичайно сильних опадів, які спричинили "значну кількість жертв та (інших) втрат".
Довідка
Загалом через сильні дощі та повені на півночі Китаю загинуло 60 людей.
Про те, що у Пекіні за минулий тиждень загинуло 44 особи, повідомили у мерії міста на прес-конференції у четвер.
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Також висловилися у компартії Китаю. Там визнали прогалини.
Наша здатність прогнозувати та попереджати про екстремальні погодні умови є недостатньою, а плани запобігання стихійним лихам та пом'якшення їх наслідків не були повністю розроблені
Нашого знання про екстремальні погодні умови бракувало. Цей трагічний урок попередив нас, що ставити людей на перше місце, ставити людське життя на перше місце – це більше, ніж просто гасло
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Пекінське метеорологічне агентство оголосило попередження про зсуви та селі для 10 районів міста після сильних дощів.
У північному Китаї, включаючи Пекін, з 23 по 28 липня випало 543,4 мм опадів, що майже дорівнює річній нормі, спричинивши повені та зсуви. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 38 людей, понад 80 000 були евакуйовані, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.