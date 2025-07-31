Смертельные дожди в КНР: десятки людей погибли и пропали без вести, а власти Пекина признали неготовность к непогоде

В течение прошлой и текущей недели столица Китая пострадала от чрезвычайно сильных осадков. Количество жертв - многие десятки. Среди пропавших без вести – местные чиновники. В Пекине признали "пробелы" в готовности к подобным эксцессам.

Передает УНН со ссылкой на Син Тао (星島頭條).

В четверг городские власти Пекина признали, что не были готовы к сильным дождям, которые затопили значительную часть столицы и прилегающие районы в период с 23 по 29 июля. В результате наводнений вокруг Пекина погибли 44 человека. Также девять считаются пропавшими без вести.

Части северного Китая страдали от смертоносных дождей и наводнений с прошлой недели. Эти события вынудили эвакуировать десятки тысяч людей. Больше всего пострадали сельские пригороды столицы, что увеличило количество жертв.

Среди пропавших без вести – местные чиновники, работающие над поисково-спасательными операциями. Об этом заявил на пресс-конференции Ся Линьмао, главный чиновник Пекина.

Ся Линьмао подтвердил, что Пекин пострадал от чрезвычайно сильных осадков, которые повлекли "значительное количество жертв и (других) потерь".

Всего из-за сильных дождей и наводнений на севере Китая погибло 60 человек.

О том, что в Пекине за прошедшую неделю погибло 44 человека, сообщили в мэрии города на пресс-конференции в четверг.

Также высказались в компартии Китая. Там признали пробелы.

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Нашего знания об экстремальных погодных условиях не хватало. Этот трагический урок предупредил нас, что ставить людей на первое место, ставить человеческую жизнь на первое место – это больше, чем просто лозунг