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Смертельные дожди в КНР: десятки людей погибли и пропали без вести, а власти Пекина признали неготовность к непогоде

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Столица Китая пострадала от чрезвычайно сильных осадков, что привело к гибели в городе 44 человек, а также исчезновению 9. Власти Пекина признали пробелы в готовности к экстремальным погодным условиям. В целом, по данным СМИ на севере Китая погибли около 60 человек.

Смертельные дожди в КНР: десятки людей погибли и пропали без вести, а власти Пекина признали неготовность к непогоде

В течение прошлой и текущей недели столица Китая пострадала от чрезвычайно сильных осадков. Количество жертв - многие десятки. Среди пропавших без вести – местные чиновники. В Пекине признали "пробелы" в готовности к подобным эксцессам.

Передает УНН со ссылкой на Син Тао (星島頭條).

Детали

В четверг городские власти Пекина признали, что не были готовы к сильным дождям, которые затопили значительную часть столицы и прилегающие районы в период с 23 по 29 июля. В результате наводнений вокруг Пекина погибли 44 человека. Также девять считаются пропавшими без вести.

Части северного Китая страдали от смертоносных дождей и наводнений с прошлой недели. Эти события вынудили эвакуировать десятки тысяч людей. Больше всего пострадали сельские пригороды столицы, что увеличило количество жертв.

Среди пропавших без вести – местные чиновники, работающие над поисково-спасательными операциями. Об этом заявил на пресс-конференции Ся Линьмао, главный чиновник Пекина.

Ся Линьмао подтвердил, что Пекин пострадал от чрезвычайно сильных осадков, которые повлекли "значительное количество жертв и (других) потерь".

Справка

Всего из-за сильных дождей и наводнений на севере Китая погибло 60 человек.

О том, что в Пекине за прошедшую неделю погибло 44 человека, сообщили в мэрии города на пресс-конференции в четверг.

Руководящая верхушка признает проблемы с готовностью предотвратить последствия непогоды

Также высказались в компартии Китая. Там признали пробелы.

Наша способность прогнозировать и предупреждать об экстремальных погодных условиях недостаточна, а планы предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий не были полностью разработаны

- заявил Юй Вэйго, глава правящей Коммунистической партии

Нашего знания об экстремальных погодных условиях не хватало. Этот трагический урок предупредил нас, что ставить людей на первое место, ставить человеческую жизнь на первое место – это больше, чем просто лозунг

- сообщил он.

Напомним

УНН сообщал, что Пекинское метеорологическое агентство объявило предупреждение о оползнях и селях для 10 районов города после сильных дождей.

В северном Китае, включая Пекин, с 23 по 28 июля выпало 543,4 мм осадков, что почти равно годовой норме, вызвав наводнения и оползни. В результате непогоды погибло по меньшей мере 38 человек, более 80 000 были эвакуированы, а инфраструктура получила значительные повреждения.

Игорь Тележников

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