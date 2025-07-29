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У північному Китаї безпрецедентні зливи: щонайменше 38 людей загинули, 80 000 - евакуйовані

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

У північному Китаї, включаючи Пекін, з 23 по 28 липня випало 543,4 мм опадів, що майже дорівнює річній нормі, спричинивши повені та зсуви. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 38 людей, понад 80 000 були евакуйовані, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

У північному Китаї безпрецедентні зливи: щонайменше 38 людей загинули, 80 000 - евакуйовані

Сильні зливи почалися в Пекіні та прилеглих провінціях 23 липня і продовжилися 28 липня, досягнувши 543,4 мм опадів. Це майже річні дощі. Негода спричинила повені, зсуви, відключення електроенергії та евакуацію десятків тисяч людей.

Передає УНН із посиланням на NBC News та CCTV.

Деталі

Проливні дощі, що обрушилися на Пекін та північний Китай, спричинивши безпрецедентну надзвичайну ситуацію. Всього за кілька годин у столиці Китаю було зафіксовано кількість опадів, що майже дорівнює середній річній нормі. За даними державної телекомпанії CCTV - щонайменше 30 підтверджених смертей. Загалом щонайменше 38 людей загинули в китайському столичному регіоні та понад 80 000 людей, змушених покинути свої домівки. Про це інформує NBC, із посиланням на CCTV.

Наслідки негоди також відчуваються в провінціях Хебей, Цзілінь та Шаньдун. Там влада КНР оголосила стан підвищеної небезпеки.

Повені також пошкодили 31 дорогу в Пекіні, 16 з яких не були повністю відновлені. Електропостачання було перервано у 136 містечках.

Телекомунікаційна інфраструктура була серйозно пошкоджена. Як вказується, понад 60 оптоволоконних мереж обірвано і паралізовано 1825 базових станцій.  

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країна перебуває на "критичній" стадії літнього сезону повеней. Згідно з розпорядженням Сі, місцеві чиновники мають надати пріоритет порятунку життів.

Центральний уряд Китаю заявив у вівторок, що виділив 350 мільйонів юанів, або близько 48 мільйонів доларів, на допомогу постраждалим від повені місцям.

Нагадаємо

Чергові сильні дощі викликали раптову повінь у гірському селі Руїдосо в американському штаті Нью-Мексико у четвер, що призвело до перекриття доріг і порятунку щонайменше п'яти людей, які опинилися в пастці через вируючу воду

Чотири людини загинули внаслідок злив і повеней на півночі Китаю28.07.25, 11:59 • 2500 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Нью-Мексико
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай
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