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Раптова повінь знову обрушилася у Нью-Мексико: дороги перекриті, людей рятують

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Сильні дощі спричинили раптову повінь у гірському селі Руїдосо, Нью-Мексико, що призвело до перекриття доріг та порятунку щонайменше п'яти осіб. Це вже не перша повінь цього літа, спричинена лісовими пожежами, які залишили схили без рослинності.

Раптова повінь знову обрушилася у Нью-Мексико: дороги перекриті, людей рятують

Чергові сильні дощі викликали раптову повінь у гірському селі Руїдосо в американському штаті Нью-Мексико у четвер, що призвело до перекриття доріг і порятунку щонайменше п'яти людей, які опинилися в пастці через вируючу воду, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Спільна на півдні Нью-Мексико цього літа переживала важкі часи: грози принесли більше опадів, ніж могли витримати гірські схили. Лісові пожежі залишили пагорби без дерев та рослинності, зробивши район Руїдосо вразливим для повторення повеней.

Менше трьох тижнів тому внаслідок потужної повені загинули троє людей і було пошкоджено сотні будинків, що призвело до оголошення про стихійне лихо на рівні штату та на федеральному рівні.

Раптова повінь у Нью-Мексико: троє загиблих, серед них двоє дітей10.07.25, 02:23 • 2645 переглядiв

У четвер жителі опублікували у соціальних мережах відеоролики, на яких було видно, як стіни каламутної води обрушуються на струмки та дороги, руйнуючи пересувний будинок та повалюючи дерева. Влада перекривала рух, щоб не допустити попадання автомобілів у воду, тоді як спостерігачі спостерігали за цим з пагорбів.

Синоптики Національної метеорологічної служби США регулярно випускають попередження про раптові повені у розпал літнього сезону дощів. У четвер вони повідомили, що одна ділянка річки Ріо-Руїдосо піднялася приблизно на 3,81 метра внаслідок затоплення, спричиненого пожежами.

У четвер також було випущено попередження про повені для деяких районів на півночі Нью-Мексико, прилеглих до місць пожеж, залишених у 2022 році в каньйоні Калф-Каньйон на горі Герміт-Пік.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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