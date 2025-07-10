Раптова повінь у Нью-Мексико: троє загиблих, серед них двоє дітей
Київ • УНН
У Нью-Мексико троє людей, включаючи двох дітей, загинули через повінь, спричинену зливами. Річка Ріо-Руїдозо піднялася до безпрецедентних 6 метрів, що призвело до зсувів та витоків газу.
Щонайменше троє людей, включаючи двох дітей, загинули на півдні штату Нью-Мексико (США), після того, як зливові дощі спричинили шалену повінь. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Зазначається, що містечко Руїдозо у гірському хребті Сьєрра-Бланка, популярному місці для літнього відпочинку, накрила небувала повінь.
Ріо-Руїдозо, гірська річка в окрузі Лінкольн з витоками поблизу піку Сьєрра-Бланка, у вівторок піднялася до безпрецедентних 20,24 футів (понад 6 метрів)
Нагадаємо
Гірське містечко в американському штаті Нью-Мексико, яке постраждало від руйнівних лісових пожеж минулого року, зіткнулося з небезпечною повінню у вівторок після злив. Мер Руїдосо Лінн Кроуфорд повідомив, що надходять повідомлення про сходження зсувів та витік газу в будинках, які були змиті або пошкоджені.
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