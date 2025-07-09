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Раптова повінь обрушилася на місто в Нью-Мексико після торішніх лісових пожеж

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Місто Руїдосо, Нью-Мексико, постраждало від небезпечної повені, спричиненої зливами, після руйнівних лісових пожеж минулого року. Зафіксовано зсуви, витік газу, пошкодження мостів та зникнення трьох людей.

Раптова повінь обрушилася на місто в Нью-Мексико після торішніх лісових пожеж
Kaitlyn Carpenter

Гірське місто в американському штаті Нью-Мексико, яке постраждало від руйнівних лісових пожеж минулого року, зіткнулося з небезпечною повінню у вівторок після злив, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Виступаючи у вівторок увечері на місцевій радіостанції, мер міста Руїдосо Лінн Кроуфорд повідомив, що надходять повідомлення про сходження зсувів та витік газу в будинках, які були змиті або пошкоджені.

Кроуфорд повідомив, що кілька мостів опинилися під водою, і було проведено понад два десятки рятувальних операцій із води.

Три людини зникли безвісти, сказав він. "Вони ведуть пошуки", - сказав Кроуфорд у вівторок увечері в ефірі радіостанції KRUI. Він сказав, що пожежі та повені стали "катастрофічними" для цього невеликого поселення.

Шторми, що спричинили повені, сталися в сезон мусонів, який триває з кінця червня до початку вересня. Шторми можуть викликати раптові повені, які можуть настати швидко. Кроуфорд сказав, що мусонна повінь у вівторок була однією з найсильніших, які він бачив.

У вівторок увечері не було повідомлень про загиблих. Декого доправили до лікарні, сказав Кроуфорд. Людям, які перебувають у безпеці і на яких не вплине вода, слід залишатися там, сказав він.

На відео, опублікованих у соціальних мережах і підтверджених NBC News, видно дороги, затоплені стрімким потоком води, і будинок, що врізається в дерева після того, як його змило річкою Ріо-Руїдосо.

Кроуфорд розповів, що до дощів річка, що змила будинок, була настільки дрібною, що її можна було перестрибнути.

Кроуфорд повідомив, що було проведено близько 30 рятувальних операцій у воді, зазначивши також, що були повідомлення про загиблих коней.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що у вівторок рівень води у річці, імовірно, досяг рекордних 6 метрів.

Влада оголосила надзвичайний стан через раптову повінь після того, як до дня вівторка випало близько 2,5 см опадів на місцях минулих пожеж, внаслідок яких торік загинули дві людини і згоріли сотні будинків.

Кількість жертв повені у Техасі перевищила 100 осіб08.07.25, 02:50 • 1784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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