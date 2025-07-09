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Внезапное наводнение обрушилось на город в Нью-Мексико после прошлогодних лесных пожаров

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Город Руидосо, Нью-Мексико, пострадал от опасного наводнения, вызванного ливнями, после разрушительных лесных пожаров прошлого года. Зафиксированы оползни, утечка газа, повреждение мостов и исчезновение трех человек.

Внезапное наводнение обрушилось на город в Нью-Мексико после прошлогодних лесных пожаров
Кейтлин Карпентер

Горный город в американском штате Нью-Мексико, пострадавший от разрушительных лесных пожаров в прошлом году, столкнулся с опасным наводнением во вторник после ливней, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Выступая во вторник вечером на местной радиостанции, мэр города Руидосо Линн Кроуфорд сообщил, что поступают сообщения о сходе оползней и утечке газа в домах, которые были смыты или повреждены.

Кроуфорд сообщил, что несколько мостов оказались под водой, и было проведено более двух десятков спасательных операций из воды.

Три человека пропали без вести, сказал он. "Они ведут поиски", - сказал Кроуфорд во вторник вечером в эфире радиостанции KRUI. Он сказал, что пожары и наводнения стали "катастрофическими" для этого небольшого поселения.

Штормы, вызвавшие наводнения, произошли в сезон муссонов, который длится с конца июня до начала сентября. Штормы могут вызвать внезапные наводнения, которые могут наступить быстро. Кроуфорд сказал, что муссонное наводнение во вторник было одним из самых сильных, которые он видел.

Во вторник вечером не было сообщений о погибших. Некоторых доставили в больницу, сказал Кроуфорд. Людям, которые находятся в безопасности и на которых не повлияет вода, следует оставаться там, сказал он.

На видео, опубликованных в социальных сетях и подтвержденных NBC News, видны дороги, затопленные стремительным потоком воды, и дом, врезающийся в деревья после того, как его смыло рекой Рио-Руидосо.

Кроуфорд рассказал, что до дождей река, смывшая дом, была настолько мелкой, что ее можно было перепрыгнуть.

Кроуфорд сообщил, что было проведено около 30 спасательных операций в воде, отметив также, что были сообщения о погибших лошадях.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что во вторник уровень воды в реке, вероятно, достиг рекордных 6 метров.

Власти объявили чрезвычайное положение из-за внезапного наводнения после того, как ко дню вторника выпало около 2,5 см осадков на местах прошлых пожаров, в результате которых в прошлом году погибли два человека и сгорели сотни домов.

Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек08.07.25, 02:50 • 1783 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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