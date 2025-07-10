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Внезапное наводнение в Нью-Мексико: трое погибших, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 47 просмотра

В Нью-Мексико три человека, включая двух детей, погибли из-за наводнения, вызванного ливнями. Река Рио-Руидозо поднялась до беспрецедентных 6 метров, что привело к оползням и утечкам газа.

Внезапное наводнение в Нью-Мексико: трое погибших, среди них двое детей

По меньшей мере три человека, включая двух детей, погибли на юге штата Нью-Мексико (США) после того, как ливневые дожди вызвали сильное наводнение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что городок Руидозо в горном хребте Сьерра-Бланка, популярном месте для летнего отдыха, накрыло небывалое наводнение.

Рио-Руидозо, горная река в округе Линкольн с истоками вблизи пика Сьерра-Бланка, во вторник поднялась до беспрецедентных 20,24 футов (более 6 метров)

- говорится в сообщении.

Напомним

Горный городок в американском штате Нью-Мексико, пострадавший от разрушительных лесных пожаров в прошлом году, столкнулся с опасным наводнением во вторник после ливней. Мэр Руидосо Линн Кроуфорд сообщил, что поступают сообщения о сходе оползней и утечке газа в домах, которые были смыты или повреждены.

Техас в поисках пропавших после наводнения: более 160 человек до сих пор не найдены09.07.25, 21:49 • 1011 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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