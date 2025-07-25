Внезапное наводнение снова обрушилось на Нью-Мексико: дороги перекрыты, людей спасают

Очередные сильные дожди вызвали внезапное наводнение в горном селе Руидосо в американском штате Нью-Мексико в четверг, что привело к перекрытию дорог и спасению по меньшей мере пяти человек, оказавшихся в ловушке из-за бушующей воды, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Община на юге Нью-Мексико этим летом переживала трудные времена: грозы принесли больше осадков, чем могли выдержать горные склоны. Лесные пожары оставили холмы без деревьев и растительности, сделав район Руидосо уязвимым для повторения наводнений.

Менее трех недель назад в результате мощного наводнения погибли три человека и были повреждены сотни домов, что привело к объявлению о стихийном бедствии на уровне штата и на федеральном уровне.

Внезапное наводнение в Нью-Мексико: трое погибших, среди них двое детей

В четверг жители опубликовали в социальных сетях видеоролики, на которых было видно, как стены мутной воды обрушиваются на ручьи и дороги, разрушая передвижной дом и поваливая деревья. Власти перекрывали движение, чтобы не допустить попадания автомобилей в воду, тогда как наблюдатели наблюдали за этим с холмов.

Синоптики Национальной метеорологической службы США регулярно выпускают предупреждения о внезапных наводнениях в разгар летнего сезона дождей. В четверг они сообщили, что один участок реки Рио-Руидосо поднялся примерно на 3,81 метра в результате затопления, вызванного пожарами.

В четверг также было выпущено предупреждение о наводнениях для некоторых районов на севере Нью-Мексико, прилегающих к местам пожаров, оставленных в 2022 году в каньоне Калф-Каньон на горе Хермит-Пик.