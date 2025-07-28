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Чотири людини загинули внаслідок злив і повеней на півночі Китаю

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Сильні зливи на півночі Китаю призвели до загибелі чотирьох людей та зникнення восьми, змусивши тисячі евакуюватися. Влада Пекіна оголосила найсильніше попередження про повені, оскільки опади триватимуть до ранку вівторка.

Чотири людини загинули внаслідок злив і повеней на півночі Китаю

У понеділок зливи, що обрушилися на північ Китаю, призвели до загибелі чотирьох людей і восьми зниклих безвісти, змусили тисячі людей евакуюватися зі столиці та прилеглих районів, за повідомленнями державних ЗМІ, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Влада Пекіна оголосила другого за силою ступеня попередження про зливи в країні і найсильніше щодо повеней. Очікується, що зливи продовжаться до ранку вівторка.

У провінції Хебей, що оточує столицю, зливи викликали зсув у селі неподалік міста Ченде, повідомила державна телекомпанія CCTV.

Чотири людини загинули, вісім людей вважаються зниклими безвісти. Національне управління з надзвичайних ситуацій направило групу для обстеження наслідків "сильної" повені в провінції, де минулими вихідними загинули ще двоє.

За вихідні у повіті Фупін було евакуйовано понад 4600 осіб, а в сусідній провінції Шаньсі, за даними державних ЗМІ, одну людину врятували, а 13 зникли безвісти внаслідок аварії автобуса.

У неділю на кадрах, переданих телеканалом, було видно дороги провінції та сільськогосподарське поле, затоплені водою.

У Пекіні понад 4000 людей у приміському районі Міюнь було евакуйовано через зливи.

"Я ніколи раніше не бачив стільки води", - розповів агентству AFP 67-річний Цуй Сюецзі, який все життя проживає в селі Тайшитунь в цьому районі.

"Ми підготувалися, але поняття не мали, що буде так багато", - сказав він.

Неподалік у селі Муцзяя журналісти AFP побачили, як місцеве водосховище випустило потік води.

Лінії електропередачі були змиті грязьовими потоками, а військова техніка та машини швидкої допомоги пробиралися затопленими вулицями.

Річка вийшла з берегів, змітаючи дерева, а поля затопили водою.

Деякі дороги були серйозно пошкоджені: узбіччям розкидані шматки бетону, а на узбіччях - погнуті огорожі.

Невеликі будинки в гірській місцевості, хоча здебільшого вціліли, затоплені потужними потоками води.

Доповнення

Стихійні лиха - звичайна справа для Китаю, особливо влітку, коли в одних регіонах йдуть зливи, а в інших - спека.

Китай є найбільшим у світі джерелом парникових газів, які, на думку вчених, сприяють зміні клімату та роблять екстремальні погодні явища більш частими та інтенсивними.

Але це також глобальний центр відновлюваної енергетики, який прагне до 2060 року зробити свою величезну економіку вуглецево-нейтральною.

Раптові повені в провінції Шаньдун на сході Китаю цього місяця забрали життя двох людей і залишили безвісти зниклими 10 людей.

Зсув на шосе в провінції Сичуань цього місяця також забрав життя п'яти людей, після того, як змив кілька автомобілів зі схилу гори.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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