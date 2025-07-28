Четыре человека погибли в результате ливней и наводнений на севере Китая

В понедельник ливни, обрушившиеся на север Китая, привели к гибели четырех человек и восьми пропавшим без вести, вынудили тысячи людей эвакуироваться из столицы и прилегающих районов, сообщают государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Власти Пекина объявили второй по силе уровень предупреждения о ливнях в стране и самый сильный по наводнениям. Ожидается, что ливни продолжатся до утра вторника.

В провинции Хэбэй, окружающей столицу, ливни вызвали оползень в деревне недалеко от города Чэндэ, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Четыре человека погибли, восемь человек считаются пропавшими без вести. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям направило группу для обследования последствий "сильного" наводнения в провинции, где в минувшие выходные погибли еще двое.

За выходные в уезде Фупин было эвакуировано более 4600 человек, а в соседней провинции Шаньси, по данным государственных СМИ, один человек был спасен, а 13 пропали без вести в результате аварии автобуса.

В воскресенье на кадрах, переданных телеканалом, были видны дороги провинции и сельскохозяйственное поле, затопленные водой.

В Пекине более 4000 человек в пригородном районе Миюнь были эвакуированы из-за ливней.

"Я никогда раньше не видел столько воды", - рассказал агентству AFP 67-летний Цуй Сюэцзи, который всю жизнь проживает в деревне Тайшитунь в этом районе.

"Мы подготовились, но понятия не имели, что будет так много", - сказал он.

Неподалеку в деревне Муцзяя журналисты AFP увидели, как местное водохранилище выпустило поток воды.

Линии электропередачи были смыты грязевыми потоками, а военная техника и машины скорой помощи пробирались по затопленным улицам.

Река вышла из берегов, сметая деревья, а поля затопили водой.

Некоторые дороги были серьезно повреждены: по обочинам разбросаны куски бетона, а на обочинах - погнутые ограждения.

Небольшие дома в горной местности, хотя в основном уцелели, затоплены мощными потоками воды.

Дополнение

Стихийные бедствия - обычное дело для Китая, особенно летом, когда в одних регионах идут ливни, а в других - жара.

Китай является крупнейшим в мире источником парниковых газов, которые, по мнению ученых, способствуют изменению климата и делают экстремальные погодные явления более частыми и интенсивными.

Но это также глобальный центр возобновляемой энергетики, который стремится к 2060 году сделать свою огромную экономику углеродно-нейтральной.

Внезапные наводнения в провинции Шаньдун на востоке Китая в этом месяце унесли жизни двух человек и оставили без вести пропавшими 10 человек.

Оползень на шоссе в провинции Сычуань в этом месяце также унес жизни пяти человек, после того как смыл несколько автомобилей со склона горы.