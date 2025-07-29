В северном Китае беспрецедентные ливни: по меньшей мере 38 человек погибли, 80 000 - эвакуированы

Сильные ливни начались в Пекине и прилегающих провинциях 23 июля и продолжились 28 июля, достигнув 543,4 мм осадков. Это почти годовые дожди. Непогода вызвала наводнения, оползни, отключения электроэнергии и эвакуацию десятков тысяч людей.

Передает УНН со ссылкой на NBC News и CCTV.

Детали

Проливные дожди, обрушившиеся на Пекин и северный Китай, вызвали беспрецедентную чрезвычайную ситуацию. Всего за несколько часов в столице Китая было зафиксировано количество осадков, почти равное средней годовой норме. По данным государственной телекомпании CCTV - по меньшей мере 30 подтвержденных смертей. В общей сложности по меньшей мере 38 человек погибли в китайском столичном регионе и более 80 000 человек, вынужденных покинуть свои дома. Об этом информирует NBC, со ссылкой на CCTV.



Последствия непогоды также ощущаются в провинциях Хэбэй, Цзилинь и Шаньдун. Там власти КНР объявили состояние повышенной опасности.

Наводнения также повредили 31 дорогу в Пекине, 16 из которых не были полностью восстановлены. Электроснабжение было прервано в 136 городках.

Телекоммуникационная инфраструктура была серьезно повреждена. Как указывается, более 60 оптоволоконных сетей оборваны и парализованы 1825 базовых станций.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что страна находится на "критической" стадии летнего сезона наводнений. Согласно распоряжению Си, местные чиновники должны отдать приоритет спасению жизней.

Центральное правительство Китая заявило во вторник, что выделило 350 миллионов юаней, или около 48 миллионов долларов, на помощь пострадавшим от наводнения местам.

Напомним

Очередные сильные дожди вызвали внезапное наводнение в горной деревне Руидосо в американском штате Нью-Мексико в четверг, что привело к перекрытию дорог и спасению по меньшей мере пяти человек, оказавшихся в ловушке из-за бушующей воды

Четыре человека погибли в результате ливней и наводнений на севере Китая