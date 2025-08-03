В Таиланде шесть человек погибли из-за наводнений и оползней, вызванных штормом

Тропический шторм "Випха", обрушившийся на Таиланд в конце июля, вызвал масштабные наводнения и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек. Более 230 тысяч жителей страны пострадали от стихии. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на представителей службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 21 июля сильные дожди затопили 12 провинций, преимущественно в северных и центральных регионах Таиланда. В соцсетях распространяют фото и видео мутной воды, затопленных улиц, мешков с песком возле домов и жителей, передвигающихся на пластиковых лодках.

Хотя Таиланд ежегодно переживает сезон муссонных дождей с мая по октябрь, ученые предостерегают: из-за антропогенного изменения климата погодные явления становятся все более мощными, что повышает риск разрушительных наводнений.

В частности, в 2011 году страна пережила одно из самых масштабных наводнений, которое унесло жизни более 500 человек и разрушило миллионы домов по всей территории.

Напомним

Столица Китая пострадала от чрезвычайно сильных осадков, что привело к гибели в городе 44 человек, а также исчезновению 9. Власти Пекина признали пробелы в готовности к экстремальным погодным условиям. В целом, по данным СМИ на севере Китая погибли около 60 человек.

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