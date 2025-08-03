В Австралії кілька міст лишилися без електрики через нетипові для регіону сніги
Київ • УНН
На сході Австралії міста опинилися під найтовщим шаром снігу за десятиліття, що призвело до повеней, заблокованих транспортних засобів та знеструмлення тисяч домівок. Холодний фронт приніс до 40 см снігу, спричинивши понад 1455 інцидентів.
На сході Австралії кілька міст були вкриті найтовстішим шаром снігу за десятиліття, оскільки цими вихідними шалена негода пройшла по території, спричинивши повені, заблокувавши транспортні засоби та позбавивши електроенергії тисячі будинків, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Холодний повітряний фронт спровокував випад до 40 см снігу на деякі частини північного Нового Південного Уельсу в суботу. Це є найбільшим показником з середини 1980-х років, сказала метеоролог Австралійського метеорологічного бюро Міріам Бредбері.
За її словами, сніг також вперше за 10 років випав у районах сусіднього штату Квінсленд. Бредбері сказала, що зміна клімату зробила погоду в Австралії більш нестабільною в останні роки, але подібні події траплялися кілька разів в історії.
Що робить цю подію незвичайною, так це те, скільки снігу у нас було, але також і те, наскільки широко вона охопила досить велику частину північних плоскогір'їв
Через сильні дощі, що впали на інші райони, Служба надзвичайних ситуацій штату Новий Південний Уельс заявила, що відреагувала на понад 1455 інцидентів. Повідомляється, що понад 100 транспортних засобів застрягли через сніг, шторми пошкодили будівлі, і була оголошена низка серйозних попереджень про повені.
Десятки тисяч будинків провели ніч без світла, повідомляє державна телекомпанія Australian Broadcasting Corp.
Поліція Нового Південного Уельсу, найнаселенішого штату Австралії, повідомила, що в суботу ввечері автомобіль застряг у паводковій воді, а пасажирку 20 років змило водою. За їхніми словами, пошуки тривають і в неділю.
Доповнення
Тропічний шторм "Віпха" спричинив масштабні повені та зсуви в Таїланді, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, а понад 230 тисяч постраждали. Із 21 липня сильні дощі затопили 12 провінцій, переважно на півночі та в центрі країни.
У північному Китаї, включаючи Пекін, з 23 по 28 липня випало 543,4 мм опадів, що майже дорівнює річній нормі, спричинивши повені та зсуви. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 38 людей, понад 80 000 були евакуйовані, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.