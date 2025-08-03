В Австралии несколько городов остались без электричества из-за нетипичных для региона снегов

На востоке Австралии несколько городов были покрыты самым толстым слоем снега за десятилетия, поскольку в эти выходные сильная непогода прошла по территории, вызвав наводнения, заблокировав транспортные средства и лишив электроэнергии тысячи домов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Холодный воздушный фронт спровоцировал выпадение до 40 см снега на некоторые части северного Нового Южного Уэльса в субботу. Это является наибольшим показателем с середины 1980-х годов, сказала метеоролог Австралийского метеорологического бюро Мириам Брэдбери.

По ее словам, снег также впервые за 10 лет выпал в районах соседнего штата Квинсленд. Брэдбери сказала, что изменение климата сделало погоду в Австралии более нестабильной в последние годы, но подобные события случались несколько раз в истории.

Что делает это событие необычным, так это то, сколько снега у нас было, но также и то, насколько широко оно охватило довольно большую часть северных плоскогорий – сказала она.

Из-за сильных дождей, выпавших на другие районы, Служба чрезвычайных ситуаций штата Новый Южный Уэльс заявила, что отреагировала на более чем 1455 инцидентов. Сообщается, что более 100 транспортных средств застряли из-за снега, штормы повредили здания, и был объявлен ряд серьезных предупреждений о наводнениях.

Десятки тысяч домов провели ночь без света, сообщает государственная телекомпания Australian Broadcasting Corp.

Полиция Нового Южного Уэльса, самого густонаселенного штата Австралии, сообщила, что в субботу вечером автомобиль застрял в паводковой воде, а пассажирку 20 лет смыло водой. По их словам, поиски продолжаются и в воскресенье.

Дополнение

Тропический шторм "Випха" вызвал масштабные наводнения и оползни в Таиланде, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, а более 230 тысяч пострадали. С 21 июля сильные дожди затопили 12 провинций, преимущественно на севере и в центре страны.

В северном Китае, включая Пекин, с 23 по 28 июля выпало 543,4 мм осадков, что почти равно годовой норме, вызвав наводнения и оползни. В результате непогоды погибло по меньшей мере 38 человек, более 80 000 были эвакуированы, а инфраструктура получила значительные повреждения.