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Киев и ряд регионов накрыл ливень с градом: затопленные улицы и пропавший свет

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Сильный дождь с градом обрушился на Киев, вызвав затопление улиц и падение деревьев. В четырех районах Киевской области пропал свет из-за аварии в сети.

Киев и ряд регионов накрыл ливень с градом: затопленные улицы и пропавший свет

На Киев обрушился сильный дождь, местами наблюдался град. В столице уже сообщают о затопленных улицах. В Киевской области в части четырех районов пропал свет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соцсети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

Детали

Дождь с градом фиксировали в разных районах Киева. Видимость на дорогах, по сообщениям, "нулевая", сообщали о падении деревьев и перекрытии проезда, а также о первых затопленных улицах.

В соцсетях сообщают, что огромный "водопад" произошел внутри супермаркета на улице Березняковской в Киеве.

Также из-за сильного ветра, по сообщениям, большой кусок фасада якобы отвалился от дома на Харьковском шоссе. 

ДТЭК сообщает, что в части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов Киевской области пропал свет "из-за локальной аварии в сети". Специалисты, как указано, уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, сильный ливень был зафиксирован в Тернополе.

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Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧПКиевская область
ДТЭК
Тернополь
Киев