Ливень в Киеве: в центре выпала полумесячная норма осадков, движение местами затруднено

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 24415 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
09:59 • 15340 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
09:59 • 22455 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
08:44 • 25073 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
07:56 • 45032 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
06:38 • 28649 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 110902 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 162136 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 87995 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 174931 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
57%
751мм
Популярные новости
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление6 августа, 02:24 • 34364 просмотра
Путин культивировал преданность россиян своим военным целям, чтобы предотвратить мир - ISW6 августа, 02:52 • 13851 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву6 августа, 05:16 • 30148 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 37814 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 34020 просмотра
публикации
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
10:11 • 24422 просмотра
Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог07:40 • 5694 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 110906 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 162138 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 152608 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесская область
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм10:39 • 10269 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 34870 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 38631 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 85015 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 104998 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
WhatsApp
ЧатГПТ
Гаубица M777
Пистолет

Ливень в Киеве: в центре выпала полумесячная норма осадков, движение местами затруднено

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В Киеве выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Работники гидрослужб задействовали 91 единицу спецтехники для ликвидации последствий.

Ливень в Киеве: в центре выпала полумесячная норма осадков, движение местами затруднено

На фоне ливня в Киеве, в центральных районах, выпала полумесячная норма осадков. Есть проблемы с проездом по некоторым улицам. Об этом сообщили местные власти и патрульная полиция, пишет УНН.

Детали

"Ливень в Киеве. За короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков", - сообщили в КГГА.

По данным КГГА, работники гидрослужб убирают воду и дежурят у проблемных участков. К работам привлекли 91 единицу спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции и т.д.

Отмечается, что из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий уже назвал ряд улиц, где из-за ливня проблемы с проездом.

По его словам, в связи со значительными осадками, движение транспорта затруднено:

  • на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
    • на улице Казимира Малевича;
      • на бульваре Николая Михновского;
        • на улице Михаила Бойчука.

          "На месте работают все соответствующие службы. Так что учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - подчеркнул Белошицкий.

          Дополнение

          Сильный дождь с градом обрушился на Киев, вызвав затопление улиц и падение деревьев. В четырех районах Киевской области пропал свет из-за аварии в сети.

          Павел Зинченко

          ОбществоКиевКриминал и ЧП
          Национальная полиция Украины
          Киев