Ливень в Киеве: в центре выпала полумесячная норма осадков, движение местами затруднено

На фоне ливня в Киеве, в центральных районах, выпала полумесячная норма осадков. Есть проблемы с проездом по некоторым улицам. Об этом сообщили местные власти и патрульная полиция, пишет УНН.

Детали

"Ливень в Киеве. За короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков", - сообщили в КГГА.

По данным КГГА, работники гидрослужб убирают воду и дежурят у проблемных участков. К работам привлекли 91 единицу спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции и т.д.

Отмечается, что из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий уже назвал ряд улиц, где из-за ливня проблемы с проездом.

По его словам, в связи со значительными осадками, движение транспорта затруднено:

на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;

на улице Казимира Малевича;

на бульваре Николая Михновского;

на улице Михаила Бойчука.

"На месте работают все соответствующие службы. Так что учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - подчеркнул Белошицкий.

Дополнение

Сильный дождь с градом обрушился на Киев, вызвав затопление улиц и падение деревьев. В четырех районах Киевской области пропал свет из-за аварии в сети.