В Киеве ДТП на Северном мосту вызвало пробки в городе
Киев • УНН
В Киеве на Северном мосту произошло ДТП, что значительно затруднило движение транспорта в сторону проспекта Романа Шухевича. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.
В Киеве из-за аварии на Северном мосту наблюдаются значительные затруднения движения в сторону проспекта Романа Шухевича. В Патрульной полиции Киева водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, передает УНН.
Детали
В связи с ДТП на Северном мосту, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Романа Шухевича. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки
Напомним
Ранее УНН писал, что в Киеве сегодня выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Работники гидрослужб привлекли 91 единицу спецтехники для ликвидации последствий.