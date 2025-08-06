В Киеве ДТП на Северном мосту вызвало пробки в городе

В Киеве из-за аварии на Северном мосту наблюдаются значительные затруднения движения в сторону проспекта Романа Шухевича. В Патрульной полиции Киева водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, передает УНН.

Детали

В связи с ДТП на Северном мосту, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Романа Шухевича. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве сегодня выпала полумесячная норма осадков, что вызвало проблемы с проездом на ряде улиц. Работники гидрослужб привлекли 91 единицу спецтехники для ликвидации последствий.