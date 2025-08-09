Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавших

$41.460.00
Эксклюзив
14:11 • 12155 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 35344 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 48202 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 208867 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 115547 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 272972 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 257190 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 103556 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 146486 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78182 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 49345 просмотра
"россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны" - Сибига о территориальных уступках9 августа, 07:55 • 22539 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video9 августа, 08:59 • 26794 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild9 августа, 09:42 • 40007 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW9 августа, 09:59 • 49792 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 272944 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 168481 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 257172 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 257695 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 181853 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 10939 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 35306 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 257695 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 209609 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 220034 просмотра
Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавших

Киев • УНН

 • 2886 просмотра

В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу мебельного магазина, повредив кровлю и мебель. Пять человек, включая ребенка, госпитализированы с осколочными ранениями.

Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавших

Спасатели и правоохранители показали последствия вражеской атаки на мебельный магазин в Харькове, а также сообщили новые детали, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, сегодня днем враг нанес удар беспилотником по зданию мебельного магазина.

Попадание зафиксировано в крышу здания магазина, повреждены металлическая кровля здания и мебель.

Пострадали 5 человек, из них один ребенок. С осколочными ранениями они госпитализированы в больницу.

Пожара не было. Спасатели разрезали поврежденные конструкции металлической кровли.

Добавим

В полиции уточняют, что в результате попадания пострадали три женщины 38, 45, 43 лет, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Сейчас проводится осмотр места попадания, оказывается помощь пострадавшим.

Следователями начато досудебное расследование по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждены крыша и помещения торгового заведения.

Антонина Туманова

Война
Украина
Харьков