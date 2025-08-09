Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавших
Киев • УНН
В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу мебельного магазина, повредив кровлю и мебель. Пять человек, включая ребенка, госпитализированы с осколочными ранениями.
Спасатели и правоохранители показали последствия вражеской атаки на мебельный магазин в Харькове, а также сообщили новые детали, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, сегодня днем враг нанес удар беспилотником по зданию мебельного магазина.
Попадание зафиксировано в крышу здания магазина, повреждены металлическая кровля здания и мебель.
Пострадали 5 человек, из них один ребенок. С осколочными ранениями они госпитализированы в больницу.
Пожара не было. Спасатели разрезали поврежденные конструкции металлической кровли.
Добавим
В полиции уточняют, что в результате попадания пострадали три женщины 38, 45, 43 лет, а также 17-летняя девушка. Пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Сейчас проводится осмотр места попадания, оказывается помощь пострадавшим.
Следователями начато досудебное расследование по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
9 августа около 16:20 в полицию поступило сообщение о том, что вражеский беспилотник попал по мебельному магазину. Повреждены крыша и помещения торгового заведения.