Удар рф по меблевому магазину в Харкові: з'явились фото наслідків та нові деталі щодо постраждалих
Київ • УНН
У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах меблевого магазину, пошкодивши покрівлю та меблі. П'ятеро осіб, включаючи дитину, госпіталізовані з осколковими пораненнями.
Рятувальники та правоохоронці показали наслідки ворожої атаки на меблевий магазин у Харкові, а також повідомили нові деталі, передає УНН.
Деталі
За даними рятувальників, сьогодні вдень ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину.
Влучання зафіксовано у дах будівлі магазину, пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі.
Постраждало 5 осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні.
Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі.
Додамо
У поліції уточнюють, що внаслідок влучання постраждали троє жінок 38, 45, 43 років, в також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.
На місце оперативно прибули працівники поліції, рятувальники та медики. Наразі проводиться огляд місця влучання, надається допомога постраждалим.
Слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
9 серпня близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі.