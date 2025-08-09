$41.460.00
Ексклюзив
14:11 • 13558 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 41222 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 51893 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 216757 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 118811 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 278342 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 261599 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 103824 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 146694 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78213 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Удар рф по меблевому магазину в Харкові: з'явились фото наслідків та нові деталі щодо постраждалих

Київ • УНН

 • 3246 перегляди

У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах меблевого магазину, пошкодивши покрівлю та меблі. П'ятеро осіб, включаючи дитину, госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Удар рф по меблевому магазину в Харкові: з'явились фото наслідків та нові деталі щодо постраждалих

Рятувальники та правоохоронці показали наслідки ворожої атаки на меблевий магазин у Харкові, а також повідомили нові деталі, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, сьогодні вдень ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину.

Влучання зафіксовано у дах будівлі магазину, пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі.

Постраждало 5 осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні.

Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі.

Додамо

У поліції уточнюють, що внаслідок влучання постраждали троє жінок 38, 45, 43 років, в також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.

На місце оперативно прибули працівники поліції, рятувальники та медики. Наразі проводиться огляд місця влучання, надається допомога постраждалим.

Слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

9 серпня близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі.

Антоніна Туманова

Війна
Україна
Харків