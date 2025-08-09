рф атакувала безпілотником меблевий магазин у Харкові, постраждали 6 людей
Київ • УНН
Російський безпілотник атакував Харків, влучивши у меблевий магазин у Київському районі. Наразі відомо про шістьох постраждалих.
Окупанти вдарили безпілотником Харкову, є влучання у меблевий магазин, відомо про 6 постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова. На місці працюють екстрені служби
За його словами, наразі відомо про 6 постраждалих.
