рф атаковала беспилотником мебельный магазин в Харькове, пострадали 6 человек

$41.460.00
48.280.00
ukenru
13:49 • 2760 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 30256 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 171715 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 99794 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 247735 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 236305 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 102172 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145431 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77935 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55951 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
39%
754мм
Популярные новости
Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований9 августа, 04:10 • 17639 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 33357 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video08:59 • 10434 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 22136 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 32548 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 247747 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 151036 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 236312 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 233561 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 166346 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 2804 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 233582 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 201820 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 212973 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 215556 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

рф атаковала беспилотником мебельный магазин в Харькове, пострадали 6 человек

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Российский беспилотник атаковал Харьков, попав в мебельный магазин в Киевском районе. На данный момент известно о шести пострадавших.

рф атаковала беспилотником мебельный магазин в Харькове, пострадали 6 человек

Оккупанты ударили беспилотником по Харькову, есть попадание в мебельный магазин, известно о 6 пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова. На месте работают экстренные службы

- сообщил Терехов.

По его словам, сейчас известно о 6 пострадавших.

В ночной атаке рф дронами на Харьков пострадали супруги: показали последствия08.08.25, 10:14 • 2758 просмотров

Антонина Туманова

Война
Игорь Терехов
Харьков