рф атаковала беспилотником мебельный магазин в Харькове, пострадали 6 человек
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал Харьков, попав в мебельный магазин в Киевском районе. На данный момент известно о шести пострадавших.
Оккупанты ударили беспилотником по Харькову, есть попадание в мебельный магазин, известно о 6 пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова. На месте работают экстренные службы
По его словам, сейчас известно о 6 пострадавших.
