В ночной атаке РФ дронами на Харьков пострадали супруги: показали последствия
Киев • УНН
Ночью Харьков атаковали российские дроны, попадание зафиксировано в Салтовском районе. Поражено гражданское предприятие, офисные помещения и автомобили, пострадали супруги.
Харьков ночью подвергся атаке российских войск дронами, поражено предприятие, пострадала супружеская пара, сообщили местные власти и экстренные службы в пятницу, пишет УНН.
Подробности
"Ночью россияне направили БпЛА по городу Харькову. Попадание произошло в Салтовском районе. На месте взрыва возник пожар. Поражено здание гражданского предприятия, офисные помещения и авто, которые были припаркованы рядом. Пострадала супружеская пара: 65-летний мужчина и 63-летняя жена получили острую реакцию на стресс", - сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадание по территории гражданского предприятия зафиксировали около 23:55. "В результате обстрела горела кровля и технический этаж на площади 500 м. кв", - написал глава ОВА в Telegram.
ГСЧС сообщила, что спасатели ликвидировали пожар, вызванный российским ударом БпЛА в Харькове. "В результате удара по гражданскому предприятию в Салтовском районе города возник пожар в четырехэтажном офисном здании: горели конструкции кровли и технического этажа", - рассказали в ГСЧС.
По данным полиции, всего за минувшие сутки россияне били по Харькову, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили ракету, артиллерию, беспилотники и FPV-дроны. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
"В течение минувших суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек", - подытожил Синегубов данные за сутки.