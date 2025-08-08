В ночной атаке РФ дронами на Харьков пострадали супруги: показали последствия

Харьков ночью подвергся атаке российских войск дронами, поражено предприятие, пострадала супружеская пара, сообщили местные власти и экстренные службы в пятницу, пишет УНН.

Подробности

"Ночью россияне направили БпЛА по городу Харькову. Попадание произошло в Салтовском районе. На месте взрыва возник пожар. Поражено здание гражданского предприятия, офисные помещения и авто, которые были припаркованы рядом. Пострадала супружеская пара: 65-летний мужчина и 63-летняя жена получили острую реакцию на стресс", - сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадание по территории гражданского предприятия зафиксировали около 23:55. "В результате обстрела горела кровля и технический этаж на площади 500 м. кв", - написал глава ОВА в Telegram.

Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии

ГСЧС сообщила, что спасатели ликвидировали пожар, вызванный российским ударом БпЛА в Харькове. "В результате удара по гражданскому предприятию в Салтовском районе города возник пожар в четырехэтажном офисном здании: горели конструкции кровли и технического этажа", - рассказали в ГСЧС.

По данным полиции, всего за минувшие сутки россияне били по Харькову, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили ракету, артиллерию, беспилотники и FPV-дроны. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

"В течение минувших суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек", - подытожил Синегубов данные за сутки.