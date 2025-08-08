У нічній атаці рф дронами на Харків постраждало подружжя: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі Харків атакували російські дрони, влучання зафіксовано в Салтівському районі. Уражено цивільне підприємство, офісні приміщення та автомобілі, постраждало подружжя.
Харків уночі зазнав атаки російських військ дронами, уражень зазнало підприємство, постраждало подружжя, повідомили місцева влада та екстрені служби у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Вночі росіяни скерували БпЛА по місту Харків. Влучання відбулося у Салтівському районі. На місці вибуху виникла пожежа. Уражень зазнала будівля цивільного підприємства, офісні приміщення та авто, які були поруч припарковані. Постраждало подружжя: 65-річний чоловік та 63-річна дружина зазнали гострої реакції на стрес", - повідомили у ГУНП у Харківській області.
Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання по території цивільного підприємства зафіксували близько 23:55. "Внаслідок обстрілу горіла покрівля та технічний поверх на площі 500 м. кв", - написав голова ОВА у Telegram.
ДСНС повідомила, що рятувальники ліквідували пожежу, спричинену російським ударом БпЛА у Харкові. "Внаслідок удару по цивільному підприємству у Салтівському районі міста виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі: горіли конструкції покрівлі та технічного поверху", - розповіли у ДСНС.
За даними поліції, загалом минулої доби росіяни били по Харкову, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували ракету, артилерію, безпілотники та FPV-дрони. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей", - підсумував Синєгубов дані за добу.