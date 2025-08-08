Ворожий дрон атакував Харків: пожежа на цивільному підприємстві
Київ • УНН
У ніч на 8 серпня Харків зазнав атаки ворожим дроном "шахед". Виникла пожежа на цивільному підприємстві в Салтівському районі.
Харків у ніч на п'ятницю, 8 серпня, зазнав атаки ворожим дроном "шахед". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у місті пролунали вибухи.
Деталі з’ясовуються
Пізніше він уточнив, що внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.
Нагадаємо
Ввечері 5 серпня окупанти атакували Київський район Харкова дроном-камікадзе типу "Молнія". Внаслідок удару по автозаправній станції було поранено жінку.
