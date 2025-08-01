Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до 10, серед них - троє дітей

$41.710.05
47.750.40
ukenru
17:22 • 11552 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
14:20 • 51254 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
14:02 • 59644 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 38942 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 53467 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 113876 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 64397 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 153635 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 150464 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 131027 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.3м/с
67%
748мм
Популярнi новини
Скандал навколо БЕБ: переможець конкурсу Цивінський пройде поліграф1 серпня, 10:54 • 58841 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 65131 перегляди
Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін1 серпня, 11:58 • 27513 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 44052 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації14:05 • 45093 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
14:20 • 51254 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації14:05 • 45417 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
14:02 • 59644 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 65459 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 113876 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Харків
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 44326 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 71183 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 149227 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 185192 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 242146 перегляди
Актуальне
Truth Social
Шахед-136
Ґардіан
Ан-178
Мі-24

Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до 10, серед них - троє дітей

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Внаслідок атаки рф на Харків постраждали 10 осіб, серед яких троє дітей. П'ятеро госпіталізовані, решта отримали допомогу на місці.

Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до 10, серед них - троє дітей

У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 10, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Постраждали 10 людей, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики. Пʼятеро постраждалих шпиталізували, ще пʼятеро - отримали допомогу медиків на місці 

- повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА також повідомив про пошкодження скління багатоквартирного житлового будинку.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, ворог ударив по Харкову "молнією", раніше було відомо про 7 поранених.

Антоніна Туманова

Війна
Олег Синєгубов
Харків