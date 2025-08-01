Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до 10, серед них - троє дітей

У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 10, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Постраждали 10 людей, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики. Пʼятеро постраждалих шпиталізували, ще пʼятеро - отримали допомогу медиків на місці - повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА також повідомив про пошкодження скління багатоквартирного житлового будинку.

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Як повідомляв УНН, ворог ударив по Харкову "молнією", раніше було відомо про 7 поранених.