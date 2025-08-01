Атака рф на Харьков: число пострадавших возросло до 10, среди них – трое детей

В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 10, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики. Пятеро пострадавших госпитализированы, еще пятеро - получили помощь медиков на месте - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также сообщил о повреждении остекления многоквартирного жилого дома.

Напомним

Как сообщал УНН, враг ударил по Харькову "молнией", ранее было известно о 7 раненых.