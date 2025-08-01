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Ворожий удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 7 1 серпня 2025

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про сімох постраждалих внаслідок удару російським дроном "молнія". Також пошкоджено два багатоквартирні будинки та один автомобіль.

Ворожий удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 7

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару рф по місту відомо про 7 постраждалих, а також пошкоджено будинки та авто, передає УНН.

"Семеро постраждалих", - повідомив Терехов.

Перед цим він зазначив, що також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. На місці працюють усі відповідні служби.

Доповнення

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що по місту було завдано удар російським дроном "молнія", є поранені.

Павло Башинський

Війна
Ігор Терехов
Харків