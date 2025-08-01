Вражеский удар рф по Харькову: число пострадавших возросло до 7 1 августа 2025

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара рф по городу известно о 7 пострадавших, а также повреждены дома и авто, передает УНН.

"Семеро пострадавших", - сообщил Терехов.

Перед этим он отметил, что также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу был нанесен удар российским дроном "молния", есть раненые.