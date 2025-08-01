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Вражеский удар рф по Харькову: число пострадавших возросло до 7 1 августа 2025

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших в результате удара российским дроном "молния". Также повреждены два многоквартирных дома и один автомобиль.

Вражеский удар рф по Харькову: число пострадавших возросло до 7

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара рф по городу известно о 7 пострадавших, а также повреждены дома и авто, передает УНН.

"Семеро пострадавших", - сообщил Терехов.

Перед этим он отметил, что также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу был нанесен удар российским дроном "молния", есть раненые.

Павел Башинский

Война
Игорь Терехов
Харьков