Вражеский удар рф по Харькову: число пострадавших возросло до 7 1 августа 2025
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших в результате удара российским дроном "молния". Также повреждены два многоквартирных дома и один автомобиль.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара рф по городу известно о 7 пострадавших, а также повреждены дома и авто, передает УНН.
"Семеро пострадавших", - сообщил Терехов.
Перед этим он отметил, что также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы.
Дополнение
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу был нанесен удар российским дроном "молния", есть раненые.