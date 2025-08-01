Окупанти вдарили по Харкову "молнією", є поранені

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що по місту було завдано удар російським дроном "молнія", є поранені, передає УНН.

Ворожий БпЛА типу "молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. Станом на зараз відомо вже про двох постраждалих - повідомив Терехов.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про удар та постраждалих, а також повідомив нові деталі.

25-річна та 35-річна жінки постраждали в Київському районі Харкова внаслідок ворожого "прильоту". Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога - повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Удар рф по Харківському району: є загиблий і 4 постраждалих, сталася масштабна пожежа