Окупанти вдарили по Харкову "молнією", є поранені
Київ • УНН
25-річна та 35-річна жінки постраждали в Київському районі Харкова внаслідок ворожого "прильоту".
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що по місту було завдано удар російським дроном "молнія", є поранені, передає УНН.
Ворожий БпЛА типу "молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. Станом на зараз відомо вже про двох постраждалих
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про удар та постраждалих, а також повідомив нові деталі.
25-річна та 35-річна жінки постраждали в Київському районі Харкова внаслідок ворожого "прильоту". Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога
Голова Харківської ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги.
Удар рф по Харківському району: є загиблий і 4 постраждалих, сталася масштабна пожежа30.07.25, 15:51 • 3078 переглядiв