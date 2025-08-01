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Оккупанты ударили по Харькову "молнией", есть раненые

Киев • УНН

 • 38 просмотра

25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова в результате вражеского "прилета".

Оккупанты ударили по Харькову "молнией", есть раненые

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу был нанесен удар российским дроном "молния", есть раненые, передает УНН.

Вражеский БпЛА типа "молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. По состоянию на сейчас известно уже о двух пострадавших

- сообщил Терехов.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об ударе и пострадавших, а также сообщил новые детали.

25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова в результате вражеского "прилета". Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь

- сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА призвал не игнорировать воздушные тревоги.

Удар рф по Харьковскому району: есть погибший и 4 пострадавших, произошел масштабный пожар30.07.25, 15:51 • 3078 просмотров

Павел Зинченко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков