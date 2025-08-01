Оккупанты ударили по Харькову "молнией", есть раненые
Киев • УНН
25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова в результате вражеского "прилета".
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу был нанесен удар российским дроном "молния", есть раненые, передает УНН.
Вражеский БпЛА типа "молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. По состоянию на сейчас известно уже о двух пострадавших
Добавим
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об ударе и пострадавших, а также сообщил новые детали.
25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова в результате вражеского "прилета". Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Глава Харьковской ОВА призвал не игнорировать воздушные тревоги.
Удар рф по Харьковскому району: есть погибший и 4 пострадавших, произошел масштабный пожар30.07.25, 15:51 • 3078 просмотров