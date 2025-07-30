Удар рф по Харьковскому району: есть погибший и 4 пострадавших, произошел масштабный пожар
Киев • УНН
В результате российского удара по гражданскому предприятию в Харьковском районе один человек погиб, четверо пострадали, включая двух спасателей. На месте возник масштабный пожар на площади 20 тысяч кв. м.
В результате удара рф по Харьковскому району один человек погиб, 4 пострадали, среди пострадавших - двое спасателей, враг ударил по складам на территории предприятия - товары гражданского назначения, в частности продукты питания, произошел масштабный пожар, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, пишет УНН.
Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела села Васищево. В результате российской атаки погиб человек. Также известно о 4 пострадавших, трое из которых госпитализированы
По словам главы Харьковской ОВА, был нанесен вражеский удар "по территории гражданского предприятия общей площадью 30 тысяч кв. м". "Горели складские здания площадью около 20 тысяч кв. м", - отметил он.
Сотрудники ГСЧС, по его словам, локализовали пожар. "Это легковоспламеняющиеся конструкции, внутри - товары исключительно гражданского назначения, в частности продукты питания. Поэтому огонь достаточно стремительно распространялся", - рассказал Синегубов.
"Во время тушения пострадали 2 сотрудника ГСЧС: у одного - отравление угарным газом и тепловой удар, другой получил ожоги", - отметил глава ОВА.
К тушению, по его словам, привлекли пожарный поезд.
"Тип оружия, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается", - сообщил Синегубов.
Враг атаковал Харьковский район: трое пострадавших30.07.25, 12:59 • 2072 просмотра