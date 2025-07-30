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Нью-Йорк Таймс

Удар рф по Харьковскому району: есть погибший и 4 пострадавших, произошел масштабный пожар

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В результате российского удара по гражданскому предприятию в Харьковском районе один человек погиб, четверо пострадали, включая двух спасателей. На месте возник масштабный пожар на площади 20 тысяч кв. м.

Удар рф по Харьковскому району: есть погибший и 4 пострадавших, произошел масштабный пожар

В результате удара рф по Харьковскому району один человек погиб, 4 пострадали, среди пострадавших - двое спасателей, враг ударил по складам на территории предприятия - товары гражданского назначения, в частности продукты питания, произошел масштабный пожар, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела села Васищево. В результате российской атаки погиб человек. Также известно о 4 пострадавших, трое из которых госпитализированы

- сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, был нанесен вражеский удар "по территории гражданского предприятия общей площадью 30 тысяч кв. м". "Горели складские здания площадью около 20 тысяч кв. м", - отметил он.

Сотрудники ГСЧС, по его словам, локализовали пожар. "Это легковоспламеняющиеся конструкции, внутри - товары исключительно гражданского назначения, в частности продукты питания. Поэтому огонь достаточно стремительно распространялся", - рассказал Синегубов.

"Во время тушения пострадали 2 сотрудника ГСЧС: у одного - отравление угарным газом и тепловой удар, другой получил ожоги", - отметил глава ОВА.

К тушению, по его словам, привлекли пожарный поезд.

"Тип оружия, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается", - сообщил Синегубов.

Враг атаковал Харьковский район: трое пострадавших30.07.25, 12:59 • 2072 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Украина