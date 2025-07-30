Удар рф по Харківському району: є загиблий і 4 постраждалих, сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по цивільному підприємству в Харківському районі одна людина загинула, четверо постраждали, включаючи двох рятувальників. На місці виникла масштабна пожежа на площі 20 тисяч кв. м.
Внаслідок удару рф по Харківському району одна людина загинула, 4 - постраждали, серед постраждалих - двоє рятувальників, ворог вдарив по складах на території підприємства - товари цивільного призначення, зокрема продукти харчування, сталася масштабна пожежа, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, пише УНН.
Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу села Васищеве. Внаслідок російської атаки загинула людина. Також відомо про 4 постраждалих, троє з яких шпиталізували
Зі слів голови Харківської ОВА, було завдано ворожив удар "по території цивільного підприємства загальною площею 30 тисяч кв. м". "Горіли складські будівлі площею близько 20 тисяч кв. м", - зазначив він.
Співробітники ДСНС, з його слів, локалізували пожежу. "Це легкозаймисті конструкції, всередині - товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування. Тому вогонь досить стрімко поширювався", - розповів Синєгубов.
"Під час гасіння постраждали 2 співробітники ДСНС: в одного - отруєння чадним газом і тепловий удар, інший отримав опіки", - зазначив голова ОВА.
До гасіння, з його слів, залучили пожежний потяг.
"Тип зброї, якою було завдано удар, наразі встановлюється", - повідомив Синєгубов.
Ворог атакував Харківський район: троє постраждалих30.07.25, 12:59 • 2170 переглядiв