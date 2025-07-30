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Ворог атакував Харківський район: троє постраждалих

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Внаслідок російського обстрілу в селі Васищеве Харківського району спалахнула пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Ворог атакував Харківський район: троє постраждалих

У Харківській області російські війська вдарили по селу Васищеве, відомо про 3 постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав удару по території Харківського району. Внаслідок російського обстрілу в селі Васищеве спалахнула пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих

- написав Синєгубов.

Тип зброї та інші деталі, з його слів, уточнюються. 

Доповнення

За даними Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 6 людей загинули, 8 - постраждали.

"У місті Харків постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік; у місті Куп'янськ загинув 65-річний чоловік, постраждали 48-річний чоловік і 74-річна жінка; у селі Новоплатонівка загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік", - вказав голова ОВА.

Троє людей постраждали через дронову атаку рф на Харків: показали наслідки30.07.25, 08:22 • 2466 переглядiв

З його слів, ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Також ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 10 КАБ; 5 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у місті Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 3 автомобілі; у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (Куп'янськ), підприємство і 2 нежитлові будівлі (Шевченкове); в Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (Новоплатонівка), 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди, гараж (Піски-Радьківські).

Юлія Шрамко

Війна
Харківська область